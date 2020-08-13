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ОАЭ не собираются открывать посольство в Иерусалиме
ОАЭ не планируют открывать посольство в Иерусалиме по примеру США и ряда других стран на фоне продолжающегося спора о статусе города между Израилем и... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:24
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иерусалим, тель-авив, оаэ, сша, израиль, в мире

ОАЭ не собираются открывать посольство в Иерусалиме

19:24 13.08.2020
361
© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкИерусалим
Иерусалим
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
ДУБАЙ, 13 авг - РИА Новости. ОАЭ не планируют открывать посольство в Иерусалиме по примеру США и ряда других стран на фоне продолжающегося спора о статусе города между Израилем и Палестиной, несмотря на договоренность об обмене посольствами на фоне установления дипотношений между двумя странами, сообщил госминистр иностранных дел Анвар Гаргаш телеканалу Sky News Arabia.
"У нас нет желания открывать посольство в Иерусалиме до достижения палестино-израильского урегулирования", - отметил Гаргаш.
Посольства большинства стран находятся в Тель-Авиве.
Ранее в четверг Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о полной нормализации отношений. Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан, говорится в совместном заявлении США, Израиля и ОАЭ.
Иерусалим
1 июня 2019, 04:48
ОИС призвала принять меры против стран, перенесших посольства в Иерусалим
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ИерусалимТель-АвивОАЭСШАИзраильВ мире
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