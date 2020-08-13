В Москве пройдет выставка бездомных животных "Summer! Хвостофест!"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На территории дизайн-завода "Флакон" 23 августа состоится выставка бездомных животных "Summer! Хвостофест!".

В светлом пространстве "КУБ" соберутся более 100 собак и кошек из приютов. Все они — в поиске самого лучшего хозяина.

Питомцы доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и готовы стать домашними.

Собак и кошек можно получить бесплатно. Для заключения договора необходимо взять с собой паспорт.

Если у посетителей нет возможности приютить животных, есть другие способы помочь. Можно принести сухой корм, консервы, крупы, а также поводки, ошейники, миски и игрушки.

© Фото : предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"​ Благотворительный фестиваль "Summer! Хвостофест" © Фото : предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"​

Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе.

"Summer! Хвостофест!" пройдет с 12:00 до 18:00 по адресу Дизайн-завод "Флакон", пространство "КУБ", Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 12, метро Дмитровская.

Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов.