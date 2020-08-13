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В Москве пройдет выставка бездомных животных "Summer! Хвостофест!"
На территории дизайн-завода "Флакон" 23 августа состоится выставка бездомных животных "Summer! Хвостофест!". РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:29
бездомные животные
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
бездомные животные, общество

В Москве пройдет выставка бездомных животных "Summer! Хвостофест!"

19:24 13.08.2020 (обновлено: 19:29 13.08.2020)
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© Фото : предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"​Благотворительный фестиваль "Summer! Хвостофест"
Благотворительный фестиваль Summer! Хвостофест
© Фото : предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"​
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На территории дизайн-завода "Флакон" 23 августа состоится выставка бездомных животных "Summer! Хвостофест!".
В светлом пространстве "КУБ" соберутся более 100 собак и кошек из приютов. Все они — в поиске самого лучшего хозяина.
Питомцы доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и готовы стать домашними.
Собак и кошек можно получить бесплатно. Для заключения договора необходимо взять с собой паспорт.
Если у посетителей нет возможности приютить животных, есть другие способы помочь. Можно принести сухой корм, консервы, крупы, а также поводки, ошейники, миски и игрушки.
Организаторы мероприятия — благотворительный проект "Надо брать!" (БФ "Вирта") и фонд "Собаки, которые любят" — подготовили площадку с полезными и красивыми товарами. Вырученные от их продажи средства пойдут на нужды бездомных животных.
© Фото : предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"​Благотворительный фестиваль "Summer! Хвостофест"
Благотворительный фестиваль Summer! Хвостофест
© Фото : предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"​
Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе.
"Summer! Хвостофест!" пройдет с 12:00 до 18:00 по адресу Дизайн-завод "Флакон", пространство "КУБ", Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 12, метро Дмитровская.
Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов.
© Фото : предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"​Благотворительный фестиваль "Summer! Хвостофест"
Благотворительный фестиваль Summer! Хвостофест
© Фото : предоставлено благотворительным фондом "Собаки, которые любят"​
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бездомные животныеОбщество
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