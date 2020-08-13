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Пермский край планирует создать особую экономическую зону
Пермский край в 2021 году планирует создать в регионе первую особую экономическую зону промышленно-производственного типа, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:16
дмитрий махонин
ржд
пермский край
сибур холдинг
экономика
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РИА Новости
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дмитрий махонин, ржд, пермский край, сибур холдинг, экономика

Пермский край планирует создать особую экономическую зону

19:16 13.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкВид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму
Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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ПЕРМЬ, 13 авг – РИА Новости. Пермский край в 2021 году планирует создать в регионе первую особую экономическую зону промышленно-производственного типа, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Соглашение о взаимодействии при создании в ОЭЗ глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал в четверг с управляющим директором ООО "Сибур" Павлом Ляховичем.
"В настоящий момент Агентство (инвестиционного развития Пермского края – ред.) совместно с региональным Минэком готовят заявку на создание ОЭЗ, а также документы, подтверждающие соответствие особой экономической зоны установленным критериям. Уже в следующем году заявка будет направлена в министерство экономического развития РФ", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы губернатора региона, площадка для создания ОЭЗ расположена в границах Гамовского сельского поселения в Осенцовском промышленном узле на участке площадью около 200 гектаров. Вблизи расположены крупные предприятия – "Сибур" и "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". В сообщении отмечается, что территория имеет развитую сеть инженерных коммуникаций, налажено транспортное сообщение, в планах – построить дополнительный выезд из промузла, который позволит снизить логистическую нагрузку на район. Для обеспечения ОЭЗ железнодорожной инфраструктурой Пермский край уже начал переговоры с ОАО "РЖД".
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"Особая экономическая зона – это эффективный механизм для компаний, готовых инвестировать в развитие производства. Это новая для Пермского края форма поддержки бизнеса, предполагающая льготное налогообложение. Режим особой экономической зоны будет действовать на протяжении 49 лет. Это даст возможность бизнесу реализовывать крупные инвестиционные проекты длительного цикла", – цитирует пресс-служба слова Махонина.
Губернатор отметил, что сегодня на территории края реализуются порядка 80 крупных инвестиционных проектов в промышленной отрасли, общая стоимость инвестиций составляет 1,6 триллиона рублей.
"В регионе есть положительный опыт развития специальных зон с преференциями для инвесторов – ТОСЭР "Чусовой" и ТОСЭР "Нытва". Кроме того, для административной поддержки также активно используется механизм присвоения бизнес-проектам статуса приоритетных. Дополнительно в ближайшее время в регионе планируется принять закон об инвестиционном налоговом вычете", - добавили в пресс-службе губернатора.
Как уточняется в сообщении, для развития проекта ОЭЗ руководство региона также заключило два соглашения с компаниями Creon Capital и Creon Energy Asia, входящими в группу компаний Creon Group, специализирующуюся на привлечении и сопровождении инвестпроектов в области газопереработки, нефтепереработки, нефтехимии на территории стран Азии и Европы.
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