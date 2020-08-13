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https://ria.ru/20200813/1575757363.html
В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса через еду
Свидетельств передачи COVID-19 через еду нет, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:24
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире

В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса через еду

19:16 13.08.2020 (обновлено: 19:24 13.08.2020)
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© AP Photo / Olivia ZhangМестные жители покупают еду навынос в Ухани, КНР
Местные жители покупают еду навынос в Ухани, КНР
© AP Photo / Olivia Zhang
ЖЕНЕВА, 13 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Свидетельств передачи COVID-19 через еду нет, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Нет свидетельств того, что продуктовая цепочка участвует в передаче вируса", - сказал он.
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Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в свою очередь отметила, что вирус может оставаться на упаковке, как это произошло с пачками куриных крыльев, импортированных из Бразилии в Китай.
"Насколько мы понимаем, Китай провел тестирование упаковок. Было протестировано несколько сотен штук, из которых только 10 показали позитивный результат. Действительно, вирус может оставаться на поверхностях какое-то время. Но если вирус находится в еде, то он может быть уничтожен, как и другие вирусы, при готовке", - добавила эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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