https://ria.ru/20200813/1575757363.html
В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса через еду
Свидетельств передачи COVID-19 через еду нет, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:16
2020-08-13T19:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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воз
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире