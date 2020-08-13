В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса через еду

"Нет свидетельств того, что продуктовая цепочка участвует в передаче вируса", - сказал он.

"Насколько мы понимаем, Китай провел тестирование упаковок. Было протестировано несколько сотен штук, из которых только 10 показали позитивный результат. Действительно, вирус может оставаться на поверхностях какое-то время. Но если вирус находится в еде, то он может быть уничтожен, как и другие вирусы, при готовке", - добавила эксперт.