В ОАЭ прокомментировали нормализацию отношений с Израилем

ДУБАЙ, 13 авг - РИА Новости. Нормализация отношений с Израилем позволит ОАЭ играть непосредственную роль в обеспечении стабильности и безопасности региона Ближнего Востока, говорится в заявлении госминистра по иностранным делам ОАЭ Анвара Гаргаша по итогам договоренности между ОАЭ, Израилем и США об установлении отношений между Тель-Авивом и Абу-Даби. Заявление министра поступило в четверг РИА Новости.
"ОАЭ уверены, что установление нормальных отношений с Израилем позволит им играть непосредственную и конструктивную роль в обеспечении стабильности и безопасности региона", - отметил Гаргаш. Он указал, что ОАЭ обеспечили согласие Израиля на отказ от аннексии палестинских территорий, чтобы содействовать созданию двух независимых государств, и это является "значительным дипломатическим достижением ОАЭ".
При этом эмиратский министр заявил, что Эмираты по-прежнему "поддерживают арабскую мирную инициативу и идею создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме".
Ранее во время телефонного звонка президент США Дональд Трамп, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились об установлении официальных дипотношений между ОАЭ и Израилем и признании Израиля со стороны Абу-Даби, при этом ОАЭ станут третьей страной арабского мира, решившей пойти на этот шаг вслед за Египтом и Иорданией.