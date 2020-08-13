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В ОАЭ прокомментировали нормализацию отношений с Израилем
Нормализация отношений с Израилем позволит ОАЭ играть непосредственную роль в обеспечении стабильности и безопасности региона Ближнего Востока, говорится в... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:11
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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оаэ, сша, израиль, в мире

В ОАЭ прокомментировали нормализацию отношений с Израилем

19:11 13.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГород Абу-Даби
Город Абу-Даби
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ДУБАЙ, 13 авг - РИА Новости. Нормализация отношений с Израилем позволит ОАЭ играть непосредственную роль в обеспечении стабильности и безопасности региона Ближнего Востока, говорится в заявлении госминистра по иностранным делам ОАЭ Анвара Гаргаша по итогам договоренности между ОАЭ, Израилем и США об установлении отношений между Тель-Авивом и Абу-Даби. Заявление министра поступило в четверг РИА Новости.

"ОАЭ уверены, что установление нормальных отношений с Израилем позволит им играть непосредственную и конструктивную роль в обеспечении стабильности и безопасности региона", - отметил Гаргаш. Он указал, что ОАЭ обеспечили согласие Израиля на отказ от аннексии палестинских территорий, чтобы содействовать созданию двух независимых государств, и это является "значительным дипломатическим достижением ОАЭ".

При этом эмиратский министр заявил, что Эмираты по-прежнему "поддерживают арабскую мирную инициативу и идею создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме".
Ранее во время телефонного звонка президент США Дональд Трамп, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились об установлении официальных дипотношений между ОАЭ и Израилем и признании Израиля со стороны Абу-Даби, при этом ОАЭ станут третьей страной арабского мира, решившей пойти на этот шаг вслед за Египтом и Иорданией.
Тель-Авив
Вчера, 18:07
Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений
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