В ОАЭ прокомментировали нормализацию отношений с Израилем

"ОАЭ уверены, что установление нормальных отношений с Израилем позволит им играть непосредственную и конструктивную роль в обеспечении стабильности и безопасности региона", - отметил Гаргаш. Он указал, что ОАЭ обеспечили согласие Израиля на отказ от аннексии палестинских территорий, чтобы содействовать созданию двух независимых государств, и это является "значительным дипломатическим достижением ОАЭ".