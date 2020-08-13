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В горах КБР открыт доступ к десяткам приграничных альпинистских маршрутов
Почти 40 альпинистских маршрутов, проходящих вблизи госграницы РФ с Грузией, открылись в текущем году в горах Кабардино-Балкарии, сообщил министр курортов и... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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В горах КБР открыт доступ к десяткам приграничных альпинистских маршрутов

19:34 13.08.2020
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкОкрестности горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
Окрестности горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 13 авг – РИА Новости. Почти 40 альпинистских маршрутов, проходящих вблизи госграницы РФ с Грузией, открылись в текущем году в горах Кабардино-Балкарии, сообщил министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.
"Долгие годы доступ в 100-метровую полосу местности вдоль государственной границы на территории РФ, в которую попали многие вершины Главного Кавказского хребта, был запрещен. В результате поток альпинистов из Кабардино-Балкарии переместился за хребет, в Грузию. Совместно с погрануправлением ФСБ России по КБР и федерацией альпинизма России была создана рабочая группа по решению данного вопроса. Результатом ее работы стал запуск в текущем году 39 маршрутов", - сказал Шогенцуков.
Он добавил, что более половины из этих маршрутов - пятой категории сложности. "Восемь из них находятся в ущелье Безенги в Черекском районе, 31 – в Приэльбрусье. Отработан алгоритм выхода на контрольные точки. Надеемся, что поток альпинистов в республику будет прирастать", - заметил министр.
Первый заместитель начальника пограничного управления ФСБ России по КБР Дмитрий Бобров сообщил, что на сегодняшний день выданы 20 разрешений на восхождение на вершины Главного Кавказского хребта. "Наиболее популярные маршруты – Джанги-Тау Восточная, Шхара, Ляльвер, Шхельда и пик Щуровского", - сказал он, добавив, что ни одного случая гибели спортсменов на этих маршрутах зафиксировано не было.
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По словам вице-президента Федерации альпинизма России Ивана Душарина, принято решение о принятии зачета спортивных восхождений, совершаемых до согласованной границы контрольного тура. "Мы согласились на то, чтобы контрольную точку перенести на 100 метров, и это все равно будет считаться зачетом достижения вершины. Выполнение нормативов на разные разряды от этого не пострадает", - заявил он.
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