В горах КБР открыт доступ к десяткам приграничных альпинистских маршрутов

НАЛЬЧИК, 13 авг – РИА Новости. Почти 40 альпинистских маршрутов, проходящих вблизи госграницы РФ с Грузией, открылись в текущем году в горах Кабардино-Балкарии, сообщил министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

"Долгие годы доступ в 100-метровую полосу местности вдоль государственной границы на территории РФ, в которую попали многие вершины Главного Кавказского хребта, был запрещен. В результате поток альпинистов из Кабардино-Балкарии переместился за хребет, в Грузию. Совместно с погрануправлением ФСБ России по КБР и федерацией альпинизма России была создана рабочая группа по решению данного вопроса. Результатом ее работы стал запуск в текущем году 39 маршрутов", - сказал Шогенцуков.

Он добавил, что более половины из этих маршрутов - пятой категории сложности. "Восемь из них находятся в ущелье Безенги в Черекском районе, 31 – в Приэльбрусье. Отработан алгоритм выхода на контрольные точки. Надеемся, что поток альпинистов в республику будет прирастать", - заметил министр.

Первый заместитель начальника пограничного управления ФСБ России по КБР Дмитрий Бобров сообщил, что на сегодняшний день выданы 20 разрешений на восхождение на вершины Главного Кавказского хребта. "Наиболее популярные маршруты – Джанги-Тау Восточная, Шхара, Ляльвер, Шхельда и пик Щуровского", - сказал он, добавив, что ни одного случая гибели спортсменов на этих маршрутах зафиксировано не было.