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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575756736.html
В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста
Рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) и других предприятий провели акции протеста, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:03
протесты в белоруссии
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
белоруссия

В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста

19:03 13.08.2020
171002
© AP PhotoУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© AP Photo
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) и других предприятий провели акции протеста, передает Sputnik Беларусь.
Люди возле МАЗ требуют убрать ОМОН с улиц города, остановить насилие и назначить честные выборы. Ранее с похожими требованиями объявили бессрочную забастовку на заводе "Терразит" в белорусском Гродно.

"Решение было принято добровольно всеми сотрудниками, единогласно. Обсуждалось на общем собрании сегодня утром", — сообщили на заводе.

Несанкционированную акцию провели и рабочие БелАЗа, передав мэру города свои требования — "отставки действующей власти и правительства, прекращения преследования, обвинения людей и насилия, а также освобождения политзаключенных и проведения честных выборов".
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Они уже разошлись и вернулись в цеха. При этом в пресс-службе БелАЗа заявили РИА Новости, что трудовой забастовки на предприятии нет, там проходила встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино.

Протесты после выборов в Белоруссии

В республике четвертый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты.
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Самая сложная обстановка в столице: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.
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Протесты в БелоруссииБелоруссия
Популярные комментарии
Кранты батьке.
13 августа, 20:07
Сергей Кудасов
393511243
Несменяемость власти - вот главная причина всех бед во все времена во всём мире!!!
13 августа, 19:58
Kolia Kolia
367400248
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