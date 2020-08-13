В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста

Люди возле МАЗ требуют убрать ОМОН с улиц города, остановить насилие и назначить честные выборы. Ранее с похожими требованиями объявили бессрочную забастовку на заводе "Терразит" в белорусском Гродно.

"Решение было принято добровольно всеми сотрудниками, единогласно. Обсуждалось на общем собрании сегодня утром", — сообщили на заводе.

Несанкционированную акцию провели и рабочие БелАЗа, передав мэру города свои требования — "отставки действующей власти и правительства, прекращения преследования, обвинения людей и насилия, а также освобождения политзаключенных и проведения честных выборов".

Они уже разошлись и вернулись в цеха. При этом в пресс-службе БелАЗа заявили РИА Новости, что трудовой забастовки на предприятии нет, там проходила встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино.

Протесты после выборов в Белоруссии

В республике четвертый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты.

Самая сложная обстановка в столице: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.