На Кубани рассказали о выплатах краевого маткапитала

КРАСНОДАР, 13 авг – РИА Новости. Уведомления на краевой материнский капитал с начала 2020 года получили 4,3 тысячи семей Уведомления на краевой материнский капитал с начала 2020 года получили 4,3 тысячи семей Краснодарского края , сообщили в администрации региона.

Региональный материнский капитал выдается семьям при рождении или усыновлении третьего ребенка либо последующих детей. "С начала этого года уведомления на краевой маткапитал получили 4298 семей. Воспользовались маткапиталом 1734 многодетные семьи на общую сумму 217,9 миллиона рублей. В основном средства направлялись на улучшение жилищных условий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эта мера поддержки предоставляется многодетным кубанцам в рамках национального проекта "Демография", мероприятие программы выполнено на 86%.

По данным краевых властей, с 2020 года семьи, проживающие на Кубани не менее трех лет, могут использовать маткапитал в любое время с момента рождения ребенка для уплаты первоначального взноса, погашения процентов или основного долга за кредит, в том числе ипотечный, для приобретения или строительства жилья в регионе.