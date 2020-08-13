Эксперт объяснил негативное отношение Запада к вакцине "Спутник V"

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Эпидемия коронавируса показала, как тяжело даются солидарность и взаимопомощь современным странам, мировая конкуренция значительно выросла в последнее время, на фоне которой не могло не проявиться критическое отношению к России, которая объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, сказал РИА Новости председатель Совета Фонда клуба "Андрей Быстрицкий. Эпидемия коронавируса показала, как тяжело даются солидарность и взаимопомощь современным странам, мировая конкуренция значительно выросла в последнее время, на фоне которой не могло не проявиться критическое отношению к России, которая объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, сказал РИА Новости председатель Совета Фонда клуба " Валдай

Россия во вторник объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, она получила название "Спутник V", прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.

"Современный мир настроен негативно друг к другу. Мировая конкуренция только выросла в последнее время. Вообще эпидемия коронавируса показала, как тяжело даются солидарность, сплочение и взаимопомощь современным странам. Даже Европейскому союзу потребовались колоссальные усилия, чтобы за несколько месяцев после непрерывного пятидневного совещания добиться какого-то согласия о финансовой помощи. Поэтому ничего нет удивительного в том, что такая едкость и критичность проявляются по отношению к России из-за вакцины по коронавирусу. Это общий характер современного мира", - отметил эксперт.

При этом, по его словам, Россия часто подвергается атакам и во многих случаях "исключительно из-за предвзятости и предрассудков, без серьезных рациональных оснований". "Эта взаимная критичность отражает очень высокий уровень конкуренции", - пояснил собеседник агентства. Он также отметил, что большая конкуренция связана с большими деньгами. Стоимость вакцины и самого процесса вакцинирования, по словам эксперта, сопоставима с бюджетом больших стран или даже нескольких.

По словам собеседника агентства, пандемия проявила "крайне низкую способность людей к сплочению, солидарности и к действиям согласованно", что касается, прежде всего, руководства стран и их элит. Теперь, по его словам, остался ряд важных вопросов, касающихся вакцины.

"Есть богатые и бедные страны, очень большое расслоение между богатыми и бедными людьми. Вакцина, очевидно, одним более доступна, другим – менее. Как эту проблему решить? Какой будет координация мировых усилий относительно распространения вакцины? Как будут раздаваться лицензии на вакцину? Будет ли какой-то общий мировой механизм проверки этих вакцин? Здесь огромное поле для международного сотрудничества. И такое ощущение, что пока этого сотрудничества не происходит", - заключил эксперт.