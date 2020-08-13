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https://ria.ru/20200813/1575756467.html
Эксперт объяснил негативное отношение Запада к вакцине "Спутник V"
Эпидемия коронавируса показала, как тяжело даются солидарность и взаимопомощь современным странам, мировая конкуренция значительно выросла в последнее время, на РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:55
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей быстрицкий
общество
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https://ria.ru/20200813/1575743805.html
Зависть. Сам факт регистрации Россией первой в мире вакцины вызывает у Запада изжогу. Ну как же так, не они!? Ничего, ребята, переживёте :)
25
В 2014-2015 годах Россия помогла Гвинейской Республике остановить эпидемию лихорадки Эбола. Федеральному научно-исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи было поручено провести разработку отечественной вакцины против лихорадки Эбола после обращения главы Гвинейской Республики Альфа Конде. Это было успешно сделано в кратчайшие сроки. Ни одно западное информационное агентство не сообщило об этом.
24
20
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575684063_0:0:2458:1383_1400x0_80_0_0_beff98444ef01fba3efb0cddc01436be.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей быстрицкий, общество

Эксперт объяснил негативное отношение Запада к вакцине "Спутник V"

18:53 13.08.2020 (обновлено: 18:55 13.08.2020)
2544
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБрифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Эпидемия коронавируса показала, как тяжело даются солидарность и взаимопомощь современным странам, мировая конкуренция значительно выросла в последнее время, на фоне которой не могло не проявиться критическое отношению к России, которая объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, сказал РИА Новости председатель Совета Фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.
Россия во вторник объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, она получила название "Спутник V", прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.

"Современный мир настроен негативно друг к другу. Мировая конкуренция только выросла в последнее время. Вообще эпидемия коронавируса показала, как тяжело даются солидарность, сплочение и взаимопомощь современным странам. Даже Европейскому союзу потребовались колоссальные усилия, чтобы за несколько месяцев после непрерывного пятидневного совещания добиться какого-то согласия о финансовой помощи. Поэтому ничего нет удивительного в том, что такая едкость и критичность проявляются по отношению к России из-за вакцины по коронавирусу. Это общий характер современного мира", - отметил эксперт.

При этом, по его словам, Россия часто подвергается атакам и во многих случаях "исключительно из-за предвзятости и предрассудков, без серьезных рациональных оснований". "Эта взаимная критичность отражает очень высокий уровень конкуренции", - пояснил собеседник агентства. Он также отметил, что большая конкуренция связана с большими деньгами. Стоимость вакцины и самого процесса вакцинирования, по словам эксперта, сопоставима с бюджетом больших стран или даже нескольких.
По словам собеседника агентства, пандемия проявила "крайне низкую способность людей к сплочению, солидарности и к действиям согласованно", что касается, прежде всего, руководства стран и их элит. Теперь, по его словам, остался ряд важных вопросов, касающихся вакцины.
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Более 20 стран заинтересовались российской вакциной от COVID-19
"Есть богатые и бедные страны, очень большое расслоение между богатыми и бедными людьми. Вакцина, очевидно, одним более доступна, другим – менее. Как эту проблему решить? Какой будет координация мировых усилий относительно распространения вакцины? Как будут раздаваться лицензии на вакцину? Будет ли какой-то общий мировой механизм проверки этих вакцин? Здесь огромное поле для международного сотрудничества. И такое ощущение, что пока этого сотрудничества не происходит", - заключил эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей БыстрицкийОбщество
Популярные комментарии
Зависть. Сам факт регистрации Россией первой в мире вакцины вызывает у Запада изжогу. Ну как же так, не они!? Ничего, ребята, переживёте :)
13 августа, 19:17
Александр И
1660003
В 2014-2015 годах Россия помогла Гвинейской Республике остановить эпидемию лихорадки Эбола. Федеральному научно-исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи было поручено провести разработку отечественной вакцины против лихорадки Эбола после обращения главы Гвинейской Республики Альфа Конде. Это было успешно сделано в кратчайшие сроки. Ни одно западное информационное агентство не сообщило об этом.
13 августа, 19:37
ggoldmikron
2400000
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