Россияне оценили качество высшего образования в стране

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Качество российского высшего образования в целом удовлетворяет 65% граждан РФ, свидетельствуют результаты опроса Качество российского высшего образования в целом удовлетворяет 65% граждан РФ, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно опросу, 45% россиян считают качество российского образования удовлетворительным, 20% - хорошим, а 22% - плохим.

На вопрос "Как вы считаете, российское высшее образование скорее отвечает или скорее не отвечает сегодняшним потребностям российской экономики?", 40% от общего числа опрошенных ответили, что скорее отвечает, 37% - что скорее не отвечает, затруднились ответить 23%.

По данным исследования, большинство россиян (73%) считают, что частичное сохранение формата дистанционного обучения в вузах отрицательно скажется на качестве высшего образования. При этом 10% россиян считают, что частичное сохранение такого формата скажется на качестве высшего образования положительно, 9% считают, что не скажется, 8% затруднились ответить.