https://ria.ru/20200813/1575756180.html
Россияне оценили качество высшего образования в стране
Качество российского высшего образования в целом удовлетворяет 65% граждан РФ, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:47
2020-08-13T18:50
навигатор абитуриента
фонд "общественное мнение"
образование - общество
общество
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3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568531231_0:139:3148:1910_1400x0_80_0_0_89aa3e2bdff0c4e6a7256b488c7aedff.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, фонд "общественное мнение", образование - общество, общество
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Качество российского высшего образования в целом удовлетворяет 65% граждан РФ, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение"
(ФОМ).
Согласно опросу, 45% россиян считают качество российского образования удовлетворительным, 20% - хорошим, а 22% - плохим.
На вопрос "Как вы считаете, российское высшее образование скорее отвечает или скорее не отвечает сегодняшним потребностям российской экономики?", 40% от общего числа опрошенных ответили, что скорее отвечает, 37% - что скорее не отвечает, затруднились ответить 23%.
По данным исследования, большинство россиян (73%) считают, что частичное сохранение формата дистанционного обучения в вузах отрицательно скажется на качестве высшего образования. При этом 10% россиян считают, что частичное сохранение такого формата скажется на качестве высшего образования положительно, 9% считают, что не скажется, 8% затруднились ответить.
Опрос "ФОМнибус" проводился с 17 по 19 июля среди 1000 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью, а также путем поквартирных опросов. Статпогрешность не превышает 3,8%.