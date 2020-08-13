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США объявили китайский "Институт Конфуция" иностранной миссией
США объявили культурно-образовательные центры КНР "Институт Конфуция" иностранной миссией, что должно заставить задуматься всех, кто с ними работает, заявил... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:54
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353
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пекин, майк помпео, китай, сша, в мире

США объявили китайский "Институт Конфуция" иностранной миссией

18:44 13.08.2020 (обновлено: 18:54 13.08.2020)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. США объявили культурно-образовательные центры КНР "Институт Конфуция" иностранной миссией, что должно заставить задуматься всех, кто с ними работает, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Сегодня госдепартамент заявил, что американский центр "Института Конфуция" является иностранной миссией КНР, признав его тем, чем он в действительности является: организацией, продвигающей глобальную кампанию пропаганды и пагубного влияния Пекина в университетских кампусах и школах США. "Институты Конфуция" финансируются КНР и являются частью аппарата глобального влияния и пропаганды Коммунистической партии Китая", - говорится в письменном заявлении Помпео.
"Цель нынешних действий проста - обеспечить, чтобы американские работники образования и школьные администраторы могли принять взвешенное решение, следует ли позволять продолжать программы, поддерживаемые китайской коммунистической партией, и если да, то в каком виде", - заявил Помпео.
По его словам, американские школьники и студенты должны иметь доступ к изучению китайского языка и культуры "без манипуляций Коммунистической партии Китая и ее подручных".
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