США объявили китайский "Институт Конфуция" иностранной миссией

"Цель нынешних действий проста - обеспечить, чтобы американские работники образования и школьные администраторы могли принять взвешенное решение, следует ли позволять продолжать программы, поддерживаемые китайской коммунистической партией, и если да, то в каком виде", - заявил Помпео.