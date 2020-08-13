Украина и Германия призвали провести встречу в "нормандском формате"

КИЕВ, 13 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Германии Хайко Маас в ходе телефонного разговора обсудили перспективы встречи глав МИД "нормандской четверки" и сошлись во мнении, что ее нужно провести в ближайшие месяцы, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.
Последние переговоры глав МИД "нормандской четверки" состоялись в апреле этого года в режиме видеоконференции.
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"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Дмитрий Кулеба сообщил Хайко Маасу о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня, благодаря которому уже более двух недель нет погибших и раненых в бою украинских военных… Стороны обсудили перспективы контактов на уровне министров Нормандской четверки и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины.
В ходе разговора Кулеба поблагодарил немецкого коллегу за готовность правительства ФРГ предоставить Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких. Помимо этого дипломаты обсудили текущую ситуацию в Белоруссии.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.