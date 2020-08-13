https://ria.ru/20200813/1575755453.html
В Крыму моряки Росгвардии спасли туристов из Москвы при внезапном шторме
Экипаж патрульного катера Росгвардии в Крыму спас семью из пяти человек, которую на катамаране во время внезапного шторма уносило в открытое море, заявили в... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:45
2020-08-13T18:58
туризм
туризм
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), черное море, новости - туризм, гурзуф, артек, москва, республика крым, безопасность
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Экипаж патрульного катера Росгвардии в Крыму спас семью из пяти человек, которую на катамаране во время внезапного шторма уносило в открытое море, заявили в четверг в ведомстве.
"Экипаж катера Росгвардии, патрулирующий водную акваторию международного детского центра "Артек", спас в Черном море семью из пяти человек, которые во время совершения морской прогулки на катамаране попали в шторм", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что экипаж патрульного катера заметил в море катамаран с терпящими бедствие людьми, которые тщетно пытались вернуться к берегу и подавали сигналы с просьбой о помощи. Отдыхающим грозила серьезная опасность из-за нарастающего ветра и волн, подгонявших их катамаран на скалы островов Адалары.
"Катер пришвартовался к катамарану, и спасатели буквально у самых скал успели поднять на борт семью с тремя детьми. Спасение проходило при резком ухудшение погодных условий: поднялся сильный береговой ветер, а высота волн превысила метр. Пятеро туристов из Москвы были доставлены к причалу поселка городского типа Гурзуф вместе с плавсредством. Медицинская помощь спасенным гостям крымского курорта не потребовалась", - говорится в сообщении.
"Экипаж катера действовал слажено и оперативно, несмотря на то, что погодные условия препятствовали проведению спасательной операции, обеспечили безопасность попавших в трудную ситуацию граждан", - заявил начальник регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Валерий Харчиков.
В ведомстве сообщили, что патрульные катера проекта БЛ-820 Росгвардии на постоянной основе находятся на охране водной акватории международного детского центра "Артек". Суда оснащены надежными двигателями, а также современной навигационной аппаратурой и средствами радиосвязи. Благодаря специальной конструкции борта, катера могут сохранять свою устойчивость и на волне.