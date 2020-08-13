В Крыму моряки Росгвардии спасли туристов из Москвы при внезапном шторме

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Экипаж патрульного катера Росгвардии в Крыму спас семью из пяти человек, которую на катамаране во время внезапного шторма уносило в открытое море, заявили в четверг в ведомстве.

"Экипаж катера Росгвардии, патрулирующий водную акваторию международного детского центра "Артек", спас в Черном море семью из пяти человек, которые во время совершения морской прогулки на катамаране попали в шторм", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что экипаж патрульного катера заметил в море катамаран с терпящими бедствие людьми, которые тщетно пытались вернуться к берегу и подавали сигналы с просьбой о помощи. Отдыхающим грозила серьезная опасность из-за нарастающего ветра и волн, подгонявших их катамаран на скалы островов Адалары.

"Катер пришвартовался к катамарану, и спасатели буквально у самых скал успели поднять на борт семью с тремя детьми. Спасение проходило при резком ухудшение погодных условий: поднялся сильный береговой ветер, а высота волн превысила метр. Пятеро туристов из Москвы были доставлены к причалу поселка городского типа Гурзуф вместе с плавсредством. Медицинская помощь спасенным гостям крымского курорта не потребовалась", - говорится в сообщении.

"Экипаж катера действовал слажено и оперативно, несмотря на то, что погодные условия препятствовали проведению спасательной операции, обеспечили безопасность попавших в трудную ситуацию граждан", - заявил начальник регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Валерий Харчиков.