Покрас Лампас создал в Екатеринбурге манифест каллиграфутуризма

В прошлом году широкую известность получила работа Покраса Лампаса "Супрематический крест" размером более 6,6 тысячи квадратных метров. Спустя несколько дней после ее создания начались дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Покрас Лампас должен был прибыть в Екатеринбург 26 августа для восстановления граффити, но днем ранее верующие активисты вышли с протестом. В итоге художник восстановил работу в октябре, изменив эскиз и отказавшись от изображения креста. Как позднее рассказал Покрас, он добавил в работу текст о том, что цензура не должна влиять на искусство, который никто не заметил на протяжении почти года.