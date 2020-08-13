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Покрас Лампас создал в Екатеринбурге манифест каллиграфутуризма
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) создал в Екатеринбурге серию работ, которые составляют манифест каллиграфутуризма. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:37
культура
покрас лампас
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РИА Новости
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353
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покрас лампас, екатеринбург

Покрас Лампас создал в Екатеринбурге манифест каллиграфутуризма

18:37 13.08.2020
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевХудожник Покрас Лампас
Художник Покрас Лампас
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) создал в Екатеринбурге серию работ, которые составляют манифест каллиграфутуризма.
"Привет, Екатеринбург. Создал у вас серию работ. Пишу новый манифест каллиграфутуризма", - написал Покрас Лампас в своем Instagram, приложив видео с процессом работы.
Граффити было создано на одном из зданий завода "Уралмаш" в рамках фестиваля уличного искусства "Карт-бланш".
В прошлом году широкую известность получила работа Покраса Лампаса "Супрематический крест" размером более 6,6 тысячи квадратных метров. Спустя несколько дней после ее создания начались дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Покрас Лампас должен был прибыть в Екатеринбург 26 августа для восстановления граффити, но днем ранее верующие активисты вышли с протестом. В итоге художник восстановил работу в октябре, изменив эскиз и отказавшись от изображения креста. Как позднее рассказал Покрас, он добавил в работу текст о том, что цензура не должна влиять на искусство, который никто не заметил на протяжении почти года.
Художник Покрас Лампас
24 мая, 15:57Культура
Покрас Лампас сообщил о пропаже своих уличных работ в Петербурге
5300014
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КультураПокрас ЛампасЕкатеринбург
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