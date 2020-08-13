https://ria.ru/20200813/1575754789.html
Названо число российских туристов, прилетевших в Анталью на этой неделе
В Турции подсчитали, сколько туристов прибыло в Анталью за первые три дня с момента запуска российских чартеров, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T20:21
2020-08-13T20:21
туризм
туризм
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
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великобритания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, великобритания, германия, турция, измир, ростов-на-дону
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
В Турции подсчитали, сколько туристов прибыло в Анталью за первые три дня с момента запуска российских чартеров, сообщает
АТОР.
Наша страна с момента открытия чартерного сообщения стала безоговорочным лидером по количеству туристических прибытий. По данным властей, с 10 по 12 августа на турецкий курорт на регулярных и чартерных рейсах из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону прилетели 63 тысячи гостей.
Сегодня турпоток из РФ в три раза больше, чем из Украины, и в восемь раз превышает германский и британский.
Лидируют россияне и по прибытиям на курорты Эгейского побережья Турции. Так, 12 августа в Бодрум прилетело пять рейсов из РФ, на которых прибыло более 1800 отдыхающих. Это 37 процентов всего иностранного авиатрафика в этом аэропорту.
Запуск чартеров из России и возвращение немецкого рынка дают надежду турецким отельерам на спасение туристического сезона-2020.
Так, президент федерации отельеров Турции (TUROFED) Сурури Чорабатыр заявил, что если в июле на Эгейском побережье и на Средиземноморье работало около 40 процентов гостиниц, то в августе на курортах Антальи, Бодрума, Фетхие и Даламана открыто порядка 60 процентов.
Лучше всего ситуация в Измире: там принимают гостей около 90 процентов мест размещения.
По данным Ассоциации профессиональных гостиничных менеджеров Турции (POYD), количество бронирований из Германии, Великобритании и России постепенно увеличивается, однако этих объемов пока недостаточно, чтобы открылись все объекты в Анталье. Перелом в ситуации может наступить в ближайшие две недели, когда в большем количестве полетят чартеры из Германии.
По оценке российских туроператоров, продажи по Турции выйдут на плановые объемы в ближайшие две-три недели.