Названо число российских туристов, прилетевших в Анталью на этой неделе

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Турции подсчитали, сколько туристов прибыло в Анталью за первые три дня с момента запуска российских чартеров, В Турции подсчитали, сколько туристов прибыло в Анталью за первые три дня с момента запуска российских чартеров, сообщает АТОР.

Наша страна с момента открытия чартерного сообщения стала безоговорочным лидером по количеству туристических прибытий. По данным властей, с 10 по 12 августа на турецкий курорт на регулярных и чартерных рейсах из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону прилетели 63 тысячи гостей.

Сегодня турпоток из РФ в три раза больше, чем из Украины, и в восемь раз превышает германский и британский.

Лидируют россияне и по прибытиям на курорты Эгейского побережья Турции. Так, 12 августа в Бодрум прилетело пять рейсов из РФ, на которых прибыло более 1800 отдыхающих. Это 37 процентов всего иностранного авиатрафика в этом аэропорту.

Запуск чартеров из России и возвращение немецкого рынка дают надежду турецким отельерам на спасение туристического сезона-2020.

Так, президент федерации отельеров Турции (TUROFED) Сурури Чорабатыр заявил, что если в июле на Эгейском побережье и на Средиземноморье работало около 40 процентов гостиниц, то в августе на курортах Антальи, Бодрума, Фетхие и Даламана открыто порядка 60 процентов.

Лучше всего ситуация в Измире: там принимают гостей около 90 процентов мест размещения.

По данным Ассоциации профессиональных гостиничных менеджеров Турции (POYD), количество бронирований из Германии, Великобритании и России постепенно увеличивается, однако этих объемов пока недостаточно, чтобы открылись все объекты в Анталье. Перелом в ситуации может наступить в ближайшие две недели, когда в большем количестве полетят чартеры из Германии.