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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575754671.html
Захарова рассказала о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Россия видит беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров на власти Белоруссии для дестабилизации ситуации в стране, заявила официальный... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T20:00
протесты в белоруссии
белоруссия
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https://ria.ru/20200813/1575698597.html
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Конечно МИД прав, если граждане своей страны хотят жить как-то иначе нежели им навязывает 20 лет несменяемый вождь, то это однозначно внешнее вмешательство.
110
И что это было? Типа мы поддерживаем Лукаша, но просим вернуть наших граждан? Очередная беззубая позиция нашего МИДа. Вон Польша с Прибалтикой уже предложили себя на роль посредника в переговорах. А что будет если Лука согласится? Почему Россия их не опередила и не предложила себя в качестве гаранта? Опять Россия ставит не на того. Пролетим ведь как с Януковичем!
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678788_0:258:3183:2048_1400x0_80_0_0_3b04c4a614e29266da0aaec19e8db3ed.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
белоруссия

Захарова рассказала о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии

18:24 13.08.2020 (обновлено: 20:00 13.08.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Россия видит беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров на власти Белоруссии для дестабилизации ситуации в стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
При этом она назвала попытки найти "русский след" безосновательными, а попытки внести раскол в отношения Москвы и Минска — провальными.
"Хотелось бы подчеркнуть, что Россия была и остается надежным союзником и другом Белоруссии, и братского белорусского народа", — отметила дипломат.

"Проявите благоразумие"

Она выразила надежду на скорое урегулирование ситуации с возвращением в Россию 33 задержанных перед выборами в Белоруссии россиян.
Акция протеста в Минске после президентских выборов
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Что касается беспорядков в стране, то Россия заинтересована в стабилизации ситуации и надеется, что уже в скором времени обстановка в стране стабилизируется.
"Со своей стороны призываем все стороны к сдержанности и проявлению благоразумия", — сказала официальный представитель МИД.

Протесты после выборов в Белоруссии

В республике четвертый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты.
Самая сложная обстановка в столице: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10 августа, 18:05
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44422353
Обсудить 17
Протесты в БелоруссииБелоруссия
Популярные комментарии
Конечно МИД прав, если граждане своей страны хотят жить как-то иначе нежели им навязывает 20 лет несменяемый вождь, то это однозначно внешнее вмешательство.
13 августа, 18:43
oostan.maksim
57810143
И что это было? Типа мы поддерживаем Лукаша, но просим вернуть наших граждан? Очередная беззубая позиция нашего МИДа. Вон Польша с Прибалтикой уже предложили себя на роль посредника в переговорах. А что будет если Лука согласится? Почему Россия их не опередила и не предложила себя в качестве гаранта? Опять Россия ставит не на того. Пролетим ведь как с Януковичем!
13 августа, 18:59
Будущее Страны
42110035
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