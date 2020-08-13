https://ria.ru/20200813/1575754671.html
Захарова рассказала о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Россия видит беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров на власти Белоруссии для дестабилизации ситуации в стране, заявила официальный... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:24
2020-08-13T20:00
протесты в белоруссии
белоруссия
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https://ria.ru/20200813/1575698597.html
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
ostan.maksim
Конечно МИД прав, если граждане своей страны хотят жить как-то иначе нежели им навязывает 20 лет несменяемый вождь, то это однозначно внешнее вмешательство.
110
Будущее Страны
И что это было? Типа мы поддерживаем Лукаша, но просим вернуть наших граждан? Очередная беззубая позиция нашего МИДа. Вон Польша с Прибалтикой уже предложили себя на роль посредника в переговорах. А что будет если Лука согласится? Почему Россия их не опередила и не предложила себя в качестве гаранта? Опять Россия ставит не на того. Пролетим ведь как с Януковичем!
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Россия видит беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров на власти Белоруссии
для дестабилизации ситуации в стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
.
При этом она назвала попытки найти "русский след" безосновательными, а попытки внести раскол в отношения Москвы
и Минска
— провальными.
"Хотелось бы подчеркнуть, что Россия была и остается надежным союзником и другом Белоруссии, и братского белорусского народа", — отметила дипломат.
"Проявите благоразумие"
Она выразила надежду на скорое урегулирование ситуации с возвращением в Россию 33 задержанных перед выборами в Белоруссии россиян.
Что касается беспорядков в стране, то Россия заинтересована в стабилизации ситуации и надеется, что уже в скором времени обстановка в стране стабилизируется.
"Со своей стороны призываем все стороны к сдержанности и проявлению благоразумия", — сказала официальный представитель МИД.
Протесты после выборов в Белоруссии
В республике четвертый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты.
Самая сложная обстановка в столице: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.