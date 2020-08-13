Захарова рассказала о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии

Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Россия видит беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров на власти Россия видит беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров на власти Белоруссии для дестабилизации ситуации в стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова

При этом она назвала попытки найти "русский след" безосновательными, а попытки внести раскол в отношения Москвы Минска — провальными.

"Хотелось бы подчеркнуть, что Россия была и остается надежным союзником и другом Белоруссии, и братского белорусского народа", — отметила дипломат.

"Проявите благоразумие"

Она выразила надежду на скорое урегулирование ситуации с возвращением в Россию 33 задержанных перед выборами в Белоруссии россиян.

Что касается беспорядков в стране, то Россия заинтересована в стабилизации ситуации и надеется, что уже в скором времени обстановка в стране стабилизируется.

"Со своей стороны призываем все стороны к сдержанности и проявлению благоразумия", — сказала официальный представитель МИД.

Протесты после выборов в Белоруссии

В республике четвертый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты.