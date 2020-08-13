"Жуковский" защитят от птиц пропановыми пушками

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подмосковный аэропорт "Жуковский", где год назад самолет столкнулся с чайками и сел в поле, планирует завершить модернизацию системы защиты от птиц в 2021 году, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

"Все это время (с момента аварийной посадки самолёта "Уральских авиалиний" - ред.) в аэропорту не прекращается реализация комплекса мероприятий по усилению орнитологической защиты. Предпринятые меры уже доказали эффективность... Реализация текущей программы завершится в следующем году. Но уже сегодня можно с уверенностью утверждать: небо над аэропортом стало значительно безопаснее, орнитологическая защита "Жуковского" развивается опережающими темпами и соответствует самым современным стандартам", - сказал представитель.