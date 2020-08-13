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"Жуковский" защитят от птиц пропановыми пушками
Подмосковный аэропорт "Жуковский", где год назад самолет столкнулся с чайками и сел в поле, планирует завершить модернизацию системы защиты от птиц в 2021 году, РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:23
уральские авиалинии
жуковский
безопасность
происшествия
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уральские авиалинии, жуковский, безопасность, происшествия

"Жуковский" защитят от птиц пропановыми пушками

18:22 13.08.2020 (обновлено: 18:23 13.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подмосковный аэропорт "Жуковский", где год назад самолет столкнулся с чайками и сел в поле, планирует завершить модернизацию системы защиты от птиц в 2021 году, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" 15 августа 2019 года был вынужден совершить жесткую посадку из-за столкновения со стаей чаек в Жуковском. Лайнер сел в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. За медицинской помощью обратились 76 человек.
"Все это время (с момента аварийной посадки самолёта "Уральских авиалиний" - ред.) в аэропорту не прекращается реализация комплекса мероприятий по усилению орнитологической защиты. Предпринятые меры уже доказали эффективность... Реализация текущей программы завершится в следующем году. Но уже сегодня можно с уверенностью утверждать: небо над аэропортом стало значительно безопаснее, орнитологическая защита "Жуковского" развивается опережающими темпами и соответствует самым современным стандартам", - сказал представитель.
Он отметил, что аэродромные службы были дооснащены - оператор аэродрома ЛИИ им. М.М. Громова закупил новое оборудование, обновлено программное обеспечение управляющих систем. По словам собеседника, эти действия были в полной мере поддержаны "Жуковским", профинансировавшим создание дополнительного контура безопасности, включающего в себя сверхмощные профессиональные биоакустические системы Bird Gard Super Pro AMP, пропановые пушки, световые отпугивали и прочее оборудование по всему периметру аэродрома. Работа была проведена в предельно сжатые сроки – большая часть оборудования запущена еще до открытия авиасалона "МАКС", проходившего в Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 года.
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Реализуемый сегодня комплекс мероприятий включает в себя проведение санации прилегающих к аэропорту проблемных территорий, выступающих центром притяжения и кормовой базой для птиц. Правительством Московской области остановлена работа расположенной недалеко от аэропорта станции сортировки и перегрузки мусора, в июле были выделены средства и проведен тендер на разработку комплекса инженерных изысканий и концепции рекультивации нарушенных земель вблизи озера Глушица, прорабатывается вопрос очистки озера от камыша и иной растительности.
Кроме того, по согласованию с областным министерством экологии два месяца назад организация "Грунт Эко", занимающаяся переработкой органических отходов вблизи деревни Чулково, начала сотрудничать с профессиональными орнитологами: теперь территория предприятия находится под постоянным контролем ястреба-тетеревятника. А в дополнение к этим мерам решено заключить производственную площадку в ангар, что должно полностью исключить возможность кормления птиц.
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