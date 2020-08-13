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Израиль пообещал прекратить аннексию палестинских территорий
Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан, говорится в... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:37
дональд трамп
оаэ
сша
израиль
в мире
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, оаэ, сша, израиль, в мире

Израиль пообещал прекратить аннексию палестинских территорий

18:20 13.08.2020 (обновлено: 18:37 13.08.2020)
4390
© РИА Новости / Алия СудаковаТерритории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
Территории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
© РИА Новости / Алия Судакова
ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан, говорится в совместном заявлении США, Израиля и ОАЭ.
"В результате этого дипломатического прорыва и по просьбе президента США Дональда Трампа, с поддержкой ОАЭ, Израиль приостанавливает объявление суверенитета над районами, обозначенными в документе "Видение мира", и сфокусирует усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире", — говорится в документе.
Министерство обороны Израиля
10 августа, 13:54
Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана
3653113710
Обсудить 14
Дональд ТрампОАЭСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Вы думаете, кому то интересно верите вы, или нет?
13 августа, 18:26
Алексадр Хромов
620002611
Не верю обещаниям Израиля. Их мировоззрение не позволит сдержать свои обещания.
13 августа, 18:23
Владимир Белогорский
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