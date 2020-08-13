https://ria.ru/20200813/1575754396.html
Израиль пообещал прекратить аннексию палестинских территорий
Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан, говорится в... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:20
2020-08-13T18:37
дональд трамп
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сша
израиль
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https://ria.ru/20200810/1575588696.html
Алексадр Хромов
Вы думаете, кому то интересно верите вы, или нет?
99
Владимир Белогорский
Не верю обещаниям Израиля. Их мировоззрение не позволит сдержать свои обещания.
92
14
оаэ
сша
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156214/37/1562143732_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_d7012f7a722bcf814b2907c2a648d7a0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, оаэ, сша, израиль, в мире