Израиль пообещал прекратить аннексию палестинских территорий

"В результате этого дипломатического прорыва и по просьбе президента США Дональда Трампа, с поддержкой ОАЭ, Израиль приостанавливает объявление суверенитета над районами, обозначенными в документе "Видение мира", и сфокусирует усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире", — говорится в документе.