https://ria.ru/20200813/1575754007.html
Президенты Польши и стран Балтии предложили посредничество в Белоруссии
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свою помощь для урегулирования ситуации в Белоруссии. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:13
2020-08-13T20:43
протесты в белоруссии
варшава
минск
белоруссия
в мире
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Владимир Уткин
Чтобы далее не происходило, но Лукашенко обречён на уход, по банальной причине: нельзя было так действовать без чётко выверенной и активной информационной поддержке. Проблема постсоветских правителей как была так и остаётся в том, что они от запада отстают лет на сто в развитии коммуникативности и психологии. Запад давно живёт концепциями, постсоветские страны понятиями. Во всей ситуации, которая произошла в Белоруссии несомненно волей не волей виновата Россия потому, как это яркий показатель того, что даже находясь в тесном союзе нет обоюдного интеллектуального развития в подходах, управлении и стратегии.
603
Павел Пономарев
Кремлеботы. белорусский народ не украинцы. там мало националистов, меньше чев России на душу населения. какой майдан. не вводите людей в заблуждение
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варшава
минск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
варшава, минск, белоруссия, в мире
ВАРШАВА, 13 авг — РИА Новости.
Президенты Польши
, Литвы
, Латвии
и Эстонии
предложили свою помощь для урегулирования ситуации в Белоруссии
.
В их совместном обращении подчеркивается, что "изоляция — это не путь к процветанию и развитию".
"Мы готовы предложить наше посредническое участие для достижения мирного урегулирования в Белоруссии и укрепления независимости и суверенитета Белоруссии", — сказано в документе.
Президенты призвали официальный Минск созвать национальный круглый стол примирения с участием властей страны и представителей гражданского общества.
Также в обращении есть призыв к "деэскалации напряженности, немедленному прекращению использования силы против своих граждан, прекращению насилия и уважению фундаментальных свобод и прав человека".
Президенты четырех стран считают, что нужно немедленно освободить задержанных участников протестов и прекратить их преследование.
"Это послужило бы соответствующим шагом на пути к началу подлинного национального диалога. Мы убеждены, что диалог — это всегда лучший путь к социальному развитию, дискуссии на тему реформ и будущего Белоруссии", — заключили авторы обращения.
В Белоруссии пятый день продолжаются акции протеста. Демонстранты вышли на улицы городов республики 9 августа, когда прошли выборы президента. Они недовольны организацией и итогами голосования.
Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты.
По данным ЦИК, с 80,08 процента победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который возглавляет страну 26 лет.
В ходе протестов самая сложная обстановка наблюдалась в столице: митингующие отказывались расходиться, для разгона силовики применяли водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, несколько тысяч задержали, многие находятся в больницах.
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