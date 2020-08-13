Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений

Израиль и ОАЭ договорились искать мирное решение израильско-палестинского конфликта, говорится в совместном с США заявлении стран о нормализации отношений.

"Стороны продолжат усилия с тем, чтобы достичь справедливого, всеобъемлющего и прочного разрешения израильско-палестинского конфликта", - говорится в заявлении.