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Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений
Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о полной нормализации отношений, говорится в совместном с США трехстороннем заявлении по этому... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:23
дональд трамп
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, биньямин нетаньяху, оаэ, сша, израиль, в мире

Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений

18:07 13.08.2020 (обновлено: 18:23 13.08.2020)
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкТель-Авив
Тель-Авив
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о полной нормализации отношений, говорится в совместном с США трехстороннем заявлении по этому поводу, размещенном в Twitter президента Дональда Трампа.
"Президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх Мохаммед бин Зайед, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Объединенных Арабских Эмиратов говорили сегодня и договорились о полной нормализации отношений между Израилем и Объединенными арабскими Эмиратами", - говорится в документе.
Израиль и ОАЭ договорились искать мирное решение израильско-палестинского конфликта, говорится в совместном с США заявлении стран о нормализации отношений.
"Стороны продолжат усилия с тем, чтобы достичь справедливого, всеобъемлющего и прочного разрешения израильско-палестинского конфликта", - говорится в заявлении.
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Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуОАЭСШАИзраильВ мире
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