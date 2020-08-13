Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений

ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о полной нормализации отношений, говорится в совместном с США трехстороннем заявлении по этому поводу, размещенном в Twitter президента Дональда Трампа.
"Президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх Мохаммед бин Зайед, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Объединенных Арабских Эмиратов говорили сегодня и договорились о полной нормализации отношений между Израилем и Объединенными арабскими Эмиратами", - говорится в документе.
Израиль и ОАЭ договорились искать мирное решение израильско-палестинского конфликта, говорится в совместном с США заявлении стран о нормализации отношений.
"Стороны продолжат усилия с тем, чтобы достичь справедливого, всеобъемлющего и прочного разрешения израильско-палестинского конфликта", - говорится в заявлении.
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