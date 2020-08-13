Белорусская ассоциация журналистов заявила о 68 задержанных репортерах

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более 20 журналистов остаются задержанными в Белоруссии, всего с 9 августа были задержаны 68 репортеров, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
"Информация по журналистам на 13 августа, 17.40 (совпадает с мск): остаются задержанными 23 журналиста; задержаний журналистов начиная с 9 августа - 68", - говорится в сообщении ассоциации в Telegram-канале.
Отмечается, что также было зафиксировано 29 фактов насилия против журналистов.
В ходе протестов в Белоруссии зафиксированы многочисленные случаи силового воздействия на журналистов. В частности, сотрудники ОМОНа в Минске побили дубинками водителя и журналиста белорусской "Комсомольской правды", причем последний был в жилете с надписью "Пресса", представился и показал аккредитацию. Во вторник силовики напали на троих журналистов русской службы Би-би-си в Минске, причем, по утверждению СМИ, у всех сотрудников были аккредитации, выданные МИД Белоруссии, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Также, по данным Белорусской ассоциации журналистов, в Минске с применением силы задержали двух сотрудников портала Onliner.
Ранее в другие дни сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Как заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, любые атаки на представителей СМИ незаконны, все задержанные в Белоруссии журналисты "должны быть отпущены безо всяких условий", а отсутствие аккредитации "не является основанием для многочасового удержания". Глава СЖР Владимир Соловьев сообщил, что в Белоруссии так или иначе пострадали более 50 корреспондентов, в том числе и российских СМИ.
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