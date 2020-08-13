Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575753548.html
Белорусская ассоциация журналистов заявила о 68 задержанных репортерах
Более 20 журналистов остаются задержанными в Белоруссии, всего с 9 августа были задержаны 68 репортеров, сообщила Белорусская ассоциация журналистов. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:07
протесты в белоруссии
тимур шафир
союз журналистов россии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575706674_0:250:2938:1903_1400x0_80_0_0_65dd340342dee81e53cfd1d9eb7d35aa.jpg
https://ria.ru/20200813/1575746655.html
https://ria.ru/20200812/1575702149.html
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575706674_0:250:2938:1903_1400x0_80_0_0_65dd340342dee81e53cfd1d9eb7d35aa.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575706674_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ebd5aa5be3b00190185917b5088211e3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575706674_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_843780c475867c35a06076d8cfa22ebc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тимур шафир, союз журналистов россии, минск, белоруссия, в мире

Белорусская ассоциация журналистов заявила о 68 задержанных репортерах

18:07 13.08.2020
842
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более 20 журналистов остаются задержанными в Белоруссии, всего с 9 августа были задержаны 68 репортеров, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
"Информация по журналистам на 13 августа, 17.40 (совпадает с мск): остаются задержанными 23 журналиста; задержаний журналистов начиная с 9 августа - 68", - говорится в сообщении ассоциации в Telegram-канале.
Отмечается, что также было зафиксировано 29 фактов насилия против журналистов.
В ходе протестов в Белоруссии зафиксированы многочисленные случаи силового воздействия на журналистов. В частности, сотрудники ОМОНа в Минске побили дубинками водителя и журналиста белорусской "Комсомольской правды", причем последний был в жилете с надписью "Пресса", представился и показал аккредитацию. Во вторник силовики напали на троих журналистов русской службы Би-би-си в Минске, причем, по утверждению СМИ, у всех сотрудников были аккредитации, выданные МИД Белоруссии, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Также, по данным Белорусской ассоциации журналистов, в Минске с применением силы задержали двух сотрудников портала Onliner.
Ситуация у метро Уручье стянут спецназ в Минске
Вчера, 16:37Протесты в Белоруссии
Еще несколько журналистов уволились из белорусских государственных СМИ
Ранее в другие дни сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Как заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, любые атаки на представителей СМИ незаконны, все задержанные в Белоруссии журналисты "должны быть отпущены безо всяких условий", а отсутствие аккредитации "не является основанием для многочасового удержания". Глава СЖР Владимир Соловьев сообщил, что в Белоруссии так или иначе пострадали более 50 корреспондентов, в том числе и российских СМИ.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Протесты в Минске
12 августа, 17:15Протесты в Белоруссии
Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов
930455
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииТимур ШафирСоюз журналистов РоссииМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Белорусские медики проводят мирную акцию протеста
Около 200 медиков вышли на акцию против насилия в Гродно
Тель-Авив
Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
Вышинский отреагировал на блокировку YouTube-каналов ряда российских СМИ
Участники акции протеста в Минске
Президенты Польши и стран Балтии предложили посредничество в Белоруссии
Протесты в Минске
Верховный суд Белоруссии опубликовал список арестованных в Минске
Вид на город Тель-Авив
ОАЭ и Израиль подпишут соглашение об открытии посольств
Кадры горящего файера, брошенного в белорусское посольство в Киеве
В Киеве неизвестный бросил фейерверк в здание посольства Белоруссии
Акция протеста в Минске после президентских выборов
"Не лезьте в самое пекло". Глава МВД Белоруссии высказался о журналистах
Территории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
Израиль пообещал прекратить аннексию палестинских территорий
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
Протесты в Минске
Глава МВД Белоруссии извинился перед случайными пострадавшими на акциях
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
В ОБСЕ обвинили Минск в нарушении международных обязательств
Художник Покрас Лампас
Покрас Лампас создал в Екатеринбурге манифест каллиграфутуризма
Яблоки
Названы главные мифы о здоровом питании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
Лента новостейМолния