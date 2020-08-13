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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
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Около 200 медиков вышли на акцию против насилия в Гродно
Акция "Медики против насилия" проходит в белорусском Гродно, на нее вышли около двухсот человек, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:38
протесты в белоруссии
александр лукашенко
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белоруссия
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353
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Около 200 медиков вышли на акцию против насилия в Гродно

18:06 13.08.2020 (обновлено: 18:38 13.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские медики проводят мирную акцию протеста
Белорусские медики проводят мирную акцию протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Акция "Медики против насилия" проходит в белорусском Гродно, на нее вышли около двухсот человек, передает Sputnik Беларусь.
"На площадке возле медицинского университета собрались врачи из всех больниц города, студенты и преподаватели университета. Врачи в белых халатах, в руках у них цветы и плакаты "медики с народом", "мечтал спасать жизни, а не людей от ОМОНА", "цветы сильнее пуль"", - говорится в сообщении.
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Как отмечает Sputnik Беларусь, врачи говорят, что пришли, чтобы поддержать массовые мирные акции протеста, которые идут в стране, выступают против насилия. Проезжающие мимо машины сигналят, врачи машут цветами, хлопают.
"Цепочка врачей к 17 часам растянулась примерно на 200 метров и собрала не менее двухсот человек. Акция пополняется новыми участниками. Врачи из всех больниц города оканчивают работу и приезжают к медуниверситету", - сообщает агентство.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Свои против своих: в Минске не утихают протесты и столкновения с полицией
Вчера, 12:40
Свои против своих: в Минске не утихают протесты и столкновения с полициейНа улицах Минска не утихают протесты и столкновения людей с полицией. ОМОН пускает в ход дубинки, шумовые гранаты, резиновые пули и водометы. В ответ демонстранты строят баррикады, обороняются кусками арматуры, кидают в полицейских зажигательные смеси. Задержаны более 6000 человек.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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