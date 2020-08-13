В "ВТБ Мои Инвестиции" появились виртуальные помощники: панда, лис и тигр

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции выпустил обновленную версию мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции 2.9.0, в которой появилась персонифицированные виртуальные ассистенты: панда, лис и тигр, сообщает пресс-служба банка.

Развитие собственной цифровой инвестиционной платформы является важнейшим направлением работы ВТБ Капитал Инвестиции: сегодня приложение дает доступ более чем к 10 тысячам различных инвестинструментов на 33 биржах по всему миру, отметили в банке.

Полностью обновленная витрина в новой версии приложения ориентирована на то, чтобы клиентам было проще подобрать подходящий продукт. Теперь клиент при подключении робота-советника сможет установить себе цель для инвестирования и отслеживать результат по ее достижению. Робот-советник является популярной функцией мобильного приложения, бесплатной для подключения: ее используют более 15% активных пользователей приложения. Кроме того, у виртуального ассистента появилось лицо. Это одно из трех животных: панда, лис или тигр в зависимости от риск-профиля клиента.