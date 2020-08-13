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В "ВТБ Мои Инвестиции" появились виртуальные помощники: панда, лис и тигр
ВТБ Капитал Инвестиции выпустил обновленную версию мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции 2.9.0, в которой появилась персонифицированные виртуальные... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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втб, новости компаний - экономика

В "ВТБ Мои Инвестиции" появились виртуальные помощники: панда, лис и тигр

17:59 13.08.2020
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CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон
CC0 / Foundry /
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции выпустил обновленную версию мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции 2.9.0, в которой появилась персонифицированные виртуальные ассистенты: панда, лис и тигр, сообщает пресс-служба банка.
Развитие собственной цифровой инвестиционной платформы является важнейшим направлением работы ВТБ Капитал Инвестиции: сегодня приложение дает доступ более чем к 10 тысячам различных инвестинструментов на 33 биржах по всему миру, отметили в банке.
Полностью обновленная витрина в новой версии приложения ориентирована на то, чтобы клиентам было проще подобрать подходящий продукт. Теперь клиент при подключении робота-советника сможет установить себе цель для инвестирования и отслеживать результат по ее достижению. Робот-советник является популярной функцией мобильного приложения, бесплатной для подключения: ее используют более 15% активных пользователей приложения. Кроме того, у виртуального ассистента появилось лицо. Это одно из трех животных: панда, лис или тигр в зависимости от риск-профиля клиента.
"Число активных пользователей нашей мобильной платформы с начала года выросло в 2 раза и превысило 350 тысяч человек, количество активных пользователей в день уже превышает 150 тысяч, ежемесячный объем совершаемых в приложении сделок – более 740 миллиардов рублей. Наша цель сделать процесс инвестирования максимально простым, прозрачным и персонифицированным, и мы уверены, что в скором будущем инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи", - привели в пресс-службе слова главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ, руководителья департамента брокерского обслуживания Владимира Потапова.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве
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