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МиГ-31 подняли в воздух на перехват самолета ВМС США над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 подняли для перехвата американского самолета базовой патрульной авиации над нейтральными водами Баренцева моря, сообщил Национальный центр... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T20:13
россия
военно-морские силы сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
национальный центр управления обороной рф
баренцево море
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россия
баренцево море
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, военно-морские силы сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, национальный центр управления обороной рф, баренцево море

МиГ-31 подняли в воздух на перехват самолета ВМС США над Баренцевым морем

17:48 13.08.2020 (обновлено: 20:13 13.08.2020)
6388
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российский МиГ-31 подняли для перехвата американского самолета базовой патрульной авиации над нейтральными водами Баренцева моря, сообщил Национальный центр управления обороной.
Как уточняется в заявлении, средства контроля воздушного пространства увидели приближающуюся к государственной границе цель. Экипаж истребителя из состава дежурных сил ПВО Северного флота с безопасного расстояния идентифицировал ее как Р-8А "Посейдон", принадлежащий ВМС США.
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После того как самолет-разведчик сделал разворот в противоположном направлении от границы России, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром. В ведомстве подчеркнули, что полет сверхзвукового перехватчика проходил строго в соответствии с международными правилами. Госграницу американский самолет не нарушил.
За последние пару недель специалисты уже несколько раз засекали иностранные военные борта вблизи российских территорий. Так, 5 августа Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем, а за день до этого над Баренцевым морем заметили Falcon 20 ВВС Норвегии.
Кадр видео перехвата американского B-1B над Черным морем
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РоссияВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьНациональный центр управления обороной РФБаренцево море
Популярные комментарии
Уважаемый НАТО, Министерство обороны РФ -это бюджетная организация и если вы будете каждый день провоцировать ВВС России на вылеты то мы рабочие России и пенсионеры никогда не увидим достойных зарплат и пенсий потому что наши налоги будут на саляру уходить
13 августа, 18:30
Владислав Сусков
11400125
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