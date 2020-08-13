https://ria.ru/20200813/1575751985.html
МиГ-31 подняли в воздух на перехват самолета ВМС США над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 подняли для перехвата американского самолета базовой патрульной авиации над нейтральными водами Баренцева моря, сообщил Национальный центр... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:48
2020-08-13T20:13
россия
военно-морские силы сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
национальный центр управления обороной рф
баренцево море
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https://ria.ru/20200730/1575189998.html
https://ria.ru/20200812/1575713989.html
Владислав Сусков
Уважаемый НАТО, Министерство обороны РФ -это бюджетная организация и если вы будете каждый день провоцировать ВВС России на вылеты то мы рабочие России и пенсионеры никогда не увидим достойных зарплат и пенсий потому что наши налоги будут на саляру уходить
41
25
россия
баренцево море
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, военно-морские силы сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, национальный центр управления обороной рф, баренцево море