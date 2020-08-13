https://ria.ru/20200813/1575751933.html
Названы лучшие сиквелы в истории кино
Портал Rotten Tomatoes составил рейтинг лучших сиквелов в истории кино на основе мнений интернет-пользователей. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:46
2020-08-13T21:05
культура
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https://ria.ru/20200529/1572182209.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, культура, кино и сериалы
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Портал Rotten Tomatoes
составил рейтинг лучших сиквелов в истории кино на основе мнений интернет-пользователей.
Лучшим продолжением зрители посчитали вторую часть семейной комедии "Приключения Паддингтона" Пола Кинга о приключениях перуанского медвежонка в британской столице.
Вторую строчку занял анимационный фильм "Истории игрушек-2". Согласно мнению части аудитории портала, сиквел в этом случае оказался даже лучше оригинала. На третьем месте оказалась драма польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского "Три цвета: Красный".
В первую десятку вошли также ленты "Голдфингер", "История игрушек: Большой побег", и "Перед полуночью", "Крестный отец 2", "Невеста Франкенштейна", "История игрушек 4" и "Миссия невыполнима: Последствия".