Названы лучшие сиквелы в истории кино

Лучшим продолжением зрители посчитали вторую часть семейной комедии "Приключения Паддингтона" Пола Кинга о приключениях перуанского медвежонка в британской столице.

Вторую строчку занял анимационный фильм "Истории игрушек-2". Согласно мнению части аудитории портала, сиквел в этом случае оказался даже лучше оригинала. На третьем месте оказалась драма польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского "Три цвета: Красный".