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Названы лучшие сиквелы в истории кино
Портал Rotten Tomatoes составил рейтинг лучших сиквелов в истории кино на основе мнений интернет-пользователей. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T21:05
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https://ria.ru/20200529/1572182209.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150120/12/1501201279_0:293:5616:3452_1400x0_80_0_0_59153802b60e79603c814371c70ea851.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, культура, кино и сериалы

Названы лучшие сиквелы в истории кино

17:46 13.08.2020 (обновлено: 21:05 13.08.2020)
858
© Fotolia / nyulЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре
© Fotolia / nyul
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Портал Rotten Tomatoes составил рейтинг лучших сиквелов в истории кино на основе мнений интернет-пользователей.
Лучшим продолжением зрители посчитали вторую часть семейной комедии "Приключения Паддингтона" Пола Кинга о приключениях перуанского медвежонка в британской столице.
Вторую строчку занял анимационный фильм "Истории игрушек-2". Согласно мнению части аудитории портала, сиквел в этом случае оказался даже лучше оригинала. На третьем месте оказалась драма польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского "Три цвета: Красный".
В первую десятку вошли также ленты "Голдфингер", "История игрушек: Большой побег", и "Перед полуночью", "Крестный отец 2", "Невеста Франкенштейна", "История игрушек 4" и "Миссия невыполнима: Последствия".
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