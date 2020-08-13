Названы главные мифы о здоровом питании

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Британский ученый-генетик Тим Спектор в статье для Британский ученый-генетик Тим Спектор в статье для Daily Mail развеял распространенные мифы о здоровом питании.

По мнению специалиста, завтрак — не обязательный прием пищи, и его можно пропустить. Ученый пояснил, что отказ, вопреки расхожему мнению, от этого приема пищи не приведет к перееданию, а, наоборот, позволит похудеть, благодаря сниженному уровню инсулина и голоданию длительностью более 12 часов.

Спектор считает пользу рыбы сильно преувеличенной. По его словам, влияние содержащихся в ней кислот омега-3 на мозг до сих пор не изучено до конца.

Также ученый опроверг популярное мнение о том, что соль — это "белая смерть". Здоровые люди, пояснил Спектор, не замечают изменений в самочувствии при изменении потребления соли.