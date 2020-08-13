https://ria.ru/20200813/1575751907.html
Названы главные мифы о здоровом питании
Британский ученый-генетик Тим Спектор в статье для Daily Mail развеял распространенные мифы о здоровом питании. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:45
2020-08-13T17:45
здоровье
великобритания
общество
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, великобритания, общество
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Британский ученый-генетик Тим Спектор в статье для Daily Mail
развеял распространенные мифы о здоровом питании.
По мнению специалиста, завтрак — не обязательный прием пищи, и его можно пропустить. Ученый пояснил, что отказ, вопреки расхожему мнению, от этого приема пищи не приведет к перееданию, а, наоборот, позволит похудеть, благодаря сниженному уровню инсулина и голоданию длительностью более 12 часов.
Спектор считает пользу рыбы сильно преувеличенной. По его словам, влияние содержащихся в ней кислот омега-3 на мозг до сих пор не изучено до конца.
Также ученый опроверг популярное мнение о том, что соль — это "белая смерть". Здоровые люди, пояснил Спектор, не замечают изменений в самочувствии при изменении потребления соли.
Еще одно распространенное утверждение — веганство полезно для здоровья. Ученый отметил, что в настоящее время веганское и вегетарианское меню не ограничиваются только салатами или овощами, но и включают в себя различные десерты, заменители мяса и сыров — калорийные и содержащие сахар и жиры. Он подчеркнул, что польза таких блюд сильно преувеличена, а их положительные свойства часто не имеют никаких научных подтверждений. Спектор предостерег от перехода детей на веганское меню, так как оно не может обеспечить организм всеми необходимыми полезными веществами.