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Названы главные мифы о здоровом питании
Британский ученый-генетик Тим Спектор в статье для Daily Mail развеял распространенные мифы о здоровом питании. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:45
здоровье
великобритания
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
здоровье, великобритания, общество

Названы главные мифы о здоровом питании

17:45 13.08.2020
5308
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЯблоки
Яблоки
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Яблоки. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Британский ученый-генетик Тим Спектор в статье для Daily Mail развеял распространенные мифы о здоровом питании.
По мнению специалиста, завтрак — не обязательный прием пищи, и его можно пропустить. Ученый пояснил, что отказ, вопреки расхожему мнению, от этого приема пищи не приведет к перееданию, а, наоборот, позволит похудеть, благодаря сниженному уровню инсулина и голоданию длительностью более 12 часов.
Спектор считает пользу рыбы сильно преувеличенной. По его словам, влияние содержащихся в ней кислот омега-3 на мозг до сих пор не изучено до конца.
Также ученый опроверг популярное мнение о том, что соль — это "белая смерть". Здоровые люди, пояснил Спектор, не замечают изменений в самочувствии при изменении потребления соли.
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Еще одно распространенное утверждение — веганство полезно для здоровья. Ученый отметил, что в настоящее время веганское и вегетарианское меню не ограничиваются только салатами или овощами, но и включают в себя различные десерты, заменители мяса и сыров — калорийные и содержащие сахар и жиры. Он подчеркнул, что польза таких блюд сильно преувеличена, а их положительные свойства часто не имеют никаких научных подтверждений. Спектор предостерег от перехода детей на веганское меню, так как оно не может обеспечить организм всеми необходимыми полезными веществами.
73103116
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ЗдоровьеВеликобританияОбщество
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