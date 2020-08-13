Верховный суд Белоруссии опубликовал список арестованных в Минске

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Верховный суд Белоруссии опубликовал список арестованных в ходе протестных акций в Минске 11 августа, в списке насчитывается более 560 фамилий, следует из сообщения пресс-службы суда.
"В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях, публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста - 11.08.2020", - говорится в сообщении ВС Белоруссии.
Согласно сообщению, задержанные были арестованы на сроки от 7 до 25 суток. Всего в списке, который назван как "список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста", значатся 566 фамилий.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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