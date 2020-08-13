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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575751664.html
Верховный суд Белоруссии опубликовал список арестованных в Минске
Верховный суд Белоруссии опубликовал список арестованных в ходе протестных акций в Минске 11 августа, в списке насчитывается более 560 фамилий, следует из... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:45
протесты в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678732_0:266:3003:1955_1400x0_80_0_0_359b8a790f4ce958d2ba2d4d8a6028d8.jpg
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верховный суд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Верховный суд Белоруссии опубликовал список арестованных в Минске

17:41 13.08.2020 (обновлено: 17:45 13.08.2020)
3350
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске
Протесты в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Верховный суд Белоруссии опубликовал список арестованных в ходе протестных акций в Минске 11 августа, в списке насчитывается более 560 фамилий, следует из сообщения пресс-службы суда.
"В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях, публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста - 11.08.2020", - говорится в сообщении ВС Белоруссии.
Согласно сообщению, задержанные были арестованы на сроки от 7 до 25 суток. Всего в списке, который назван как "список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста", значатся 566 фамилий.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Протесты в БелоруссииВерховный суд БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ребята работайте. Омон, милиция успехов вам. Народ РФ с вами.
13 августа, 17:42
Josef Cibulka
3500027
Не надо за весь народ говорить 😉
13 августа, 17:59
Влад Тёплыйстан
9000122
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