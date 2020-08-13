Верховный суд Белоруссии опубликовал список арестованных в Минске

"В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях, публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста - 11.08.2020", - говорится в сообщении ВС Белоруссии.

Согласно сообщению, задержанные были арестованы на сроки от 7 до 25 суток. Всего в списке, который назван как "список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста", значатся 566 фамилий.