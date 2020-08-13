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Медучреждениям дополнительно выделили около 47,5 миллиарда рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому медучреждения получат еще около 47,5 миллиардов рублей, сообщает в четверг... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:43
2020-08-13T17:52
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
подписал распоряжение, согласно которому медучреждения получат еще около 47,5 миллиардов рублей, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.
Мишустин на заседании кабмина в среду заявил, что правительство выступило с инициативой оказать дополнительную финансовую поддержку системе обязательного медицинского страхования, нагрузка на которую увеличилась из-за коронавируса, и президент РФ это поддержал.
"На дополнительное финансовое обеспечение медицинских учреждений будет направлено около 47,5 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительное финансирование понадобилось из-за роста объема оказания неотложной медпомощи и лечения в стационарах из-за коронавируса
. Деньги выделят из резервного фонда правительства.
Кроме того, еще одно подписанное Мишустиным распоряжение касается субсидий на поддержку больниц и поликлиник, подведомственных федеральным органам власти.
"Средства резервного фонда правительства – более 2,3 миллиардов рублей – позволят обеспечить стабильную работу этих учреждений, вовремя выплачивать зарплаты врачам и другим медицинским работникам", - добавляется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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