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Медучреждениям дополнительно выделили около 47,5 миллиарда рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому медучреждения получат еще около 47,5 миллиардов рублей, сообщает в четверг... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Медучреждениям дополнительно выделили около 47,5 миллиарда рублей

17:43 13.08.2020 (обновлено: 17:52 13.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому медучреждения получат еще около 47,5 миллиардов рублей, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.
Мишустин на заседании кабмина в среду заявил, что правительство выступило с инициативой оказать дополнительную финансовую поддержку системе обязательного медицинского страхования, нагрузка на которую увеличилась из-за коронавируса, и президент РФ это поддержал.
"На дополнительное финансовое обеспечение медицинских учреждений будет направлено около 47,5 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительное финансирование понадобилось из-за роста объема оказания неотложной медпомощи и лечения в стационарах из-за коронавируса. Деньги выделят из резервного фонда правительства.
Кроме того, еще одно подписанное Мишустиным распоряжение касается субсидий на поддержку больниц и поликлиник, подведомственных федеральным органам власти.
"Средства резервного фонда правительства – более 2,3 миллиардов рублей – позволят обеспечить стабильную работу этих учреждений, вовремя выплачивать зарплаты врачам и другим медицинским работникам", - добавляется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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