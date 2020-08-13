Долуда: стратегия определяет порядок взаимодействия казаков с властью

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Новая стратегия государственной политики в отношении российского казачества определяет порядок взаимодействия с органами государственной власти всех уровней, считает атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Стратегия государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы была утверждена 9 августа. Советующий указ подписал Владимир Путин.

"Стратегия до 2020 года нацеливала казачество и государство на общественно-государственное партнерство, а стратегия до 2030 года уже определяет порядок взаимодействия, сотрудничества органов государственной власти всех уровней с российским казачеством", – прокомментировал атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

По его словам, в документе дана установка на формирование эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной и иной службы, к решению государственных задач в интересах национальной безопасности.

"Появились и конкретные задачи: проводить ежегодный анализ эффективности результатов деятельности всех уровней власти, работа по межнациональному укреплению, сотрудничество с зарубежными казачьими организациями, укрепление гражданского единства, профилактика экстремизма, территориальной обороне, охрана объектов государственной и муниципальной собственности, по развитию системы казачьего образования, подготовке кадров для казачьих обществ", – сказал Долуда.

В стратегии прописана координирующая роль Всероссийского казачьего общества, добавил атаман.