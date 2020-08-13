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Долуда: стратегия определяет порядок взаимодействия казаков с властью
Новая стратегия государственной политики в отношении российского казачества определяет порядок взаимодействия с органами государственной власти всех уровней,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:53
россия
николай долуда
общество
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россия, николай долуда, общество

Долуда: стратегия определяет порядок взаимодействия казаков с властью

17:53 13.08.2020
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© Пресс-служба Всероссийского казачьего обществаАтаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда
© Пресс-служба Всероссийского казачьего общества
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Новая стратегия государственной политики в отношении российского казачества определяет порядок взаимодействия с органами государственной власти всех уровней, считает атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Стратегия государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы была утверждена 9 августа. Советующий указ подписал Владимир Путин.

"Стратегия до 2020 года нацеливала казачество и государство на общественно-государственное партнерство, а стратегия до 2030 года уже определяет порядок взаимодействия, сотрудничества органов государственной власти всех уровней с российским казачеством", – прокомментировал атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

По его словам, в документе дана установка на формирование эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной и иной службы, к решению государственных задач в интересах национальной безопасности.
"Появились и конкретные задачи: проводить ежегодный анализ эффективности результатов деятельности всех уровней власти, работа по межнациональному укреплению, сотрудничество с зарубежными казачьими организациями, укрепление гражданского единства, профилактика экстремизма, территориальной обороне, охрана объектов государственной и муниципальной собственности, по развитию системы казачьего образования, подготовке кадров для казачьих обществ", – сказал Долуда.
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В стратегии прописана координирующая роль Всероссийского казачьего общества, добавил атаман.
"Принципиально новым тезисом и одновременно основной содержательной и при этом крупной политической задачей стратегии является совершенствование механизма взаимодействия между казачьими обществами и иными объединениями казаков", – подчеркнул он.
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РоссияНиколай ДолудаОбщество
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