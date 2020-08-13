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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:38
дело экс-министра абызова
следственный комитет россии (ск рф)
михаил абызов
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
дело экс-министра абызова, следственный комитет россии (ск рф), михаил абызов, происшествия

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

17:32 13.08.2020 (обновлено: 17:38 13.08.2020)
18304
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМихаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
"В зависимости от роли каждого, 12 фигурантам предъявлено окончательное обвинение по статьям: "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения", "Мошенничество в особо крупном размере", "Отмывание денежных средств", "Коммерческий подкуп", "Незаконное участие в предпринимательской деятельности", - говорится в релизе.
Михаил Абызов в суде
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11044027
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Дело экс-министра АбызоваСледственный комитет России (СК РФ)Михаил АбызовПроисшествия
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