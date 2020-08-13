Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

"В зависимости от роли каждого, 12 фигурантам предъявлено окончательное обвинение по статьям: "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения", "Мошенничество в особо крупном размере", "Отмывание денежных средств", "Коммерческий подкуп", "Незаконное участие в предпринимательской деятельности", - говорится в релизе.