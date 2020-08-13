https://ria.ru/20200813/1575751236.html
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:32
2020-08-13T17:38
дело экс-министра абызова
следственный комитет россии (ск рф)
михаил абызов
происшествия
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156373/87/1563738735_0:156:2954:1818_1400x0_80_0_0_64a2de5bf1a512edc7d00c9c3b0e9b47.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дело экс-министра абызова, следственный комитет россии (ск рф), михаил абызов, происшествия