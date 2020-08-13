В ОБСЕ обвинили Минск в нарушении международных обязательств

"Физические атаки на журналистов, блокировка доступа к информации и плохое обращение с задержанными - серьезные нарушения международных обязательств. Я глубоко обеспокоен сообщениями о гибели людей, включая того, кто, по имеющимся данным, погиб в заключении", - говорится в заявлении Церетели, опубликованном на сайте ПА ОБСЕ.