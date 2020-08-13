https://ria.ru/20200813/1575751195.html
В ОБСЕ обвинили Минск в нарушении международных обязательств
Физические атаки на журналистов, блокировка доступа к информации и плохое обращение с задержанными в Белоруссии являются серьезными нарушениями Минском... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:32
2020-08-13T17:32
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200812/1575716780.html
mgla
Что-то не припомню, а во время выступления желтых жилетов во Франции или сейчас в Америке ОБСЕ кого-то обвинял?
43
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минск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
ВЕНА, 13 авг - РИА Новости.
Физические атаки на журналистов, блокировка доступа к информации и плохое обращение с задержанными в Белоруссии
являются серьезными нарушениями Минском
международных обязательств, заявил в четверг председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.
"Физические атаки на журналистов, блокировка доступа к информации и плохое обращение с задержанными - серьезные нарушения международных обязательств. Я глубоко обеспокоен сообщениями о гибели людей, включая того, кто, по имеющимся данным, погиб в заключении", - говорится в заявлении Церетели, опубликованном на сайте ПА ОБСЕ.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками.
В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.