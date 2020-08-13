Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575751195.html
В ОБСЕ обвинили Минск в нарушении международных обязательств
Физические атаки на журналистов, блокировка доступа к информации и плохое обращение с задержанными в Белоруссии являются серьезными нарушениями Минском... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:32
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575572673_0:78:3081:1811_1400x0_80_0_0_7b235cbfc24b31b3519e36d30a6ed3d8.jpg
https://ria.ru/20200812/1575716780.html
Что-то не припомню, а во время выступления желтых жилетов во Франции или сейчас в Америке ОБСЕ кого-то обвинял?
43
3
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575572673_0:78:3081:1811_1400x0_80_0_0_7b235cbfc24b31b3519e36d30a6ed3d8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575572673_93:0:2508:1811_1400x0_80_0_0_271daeffad925e0f4f89459b1f4fd77a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575572673_35:0:1846:1811_1400x0_80_0_0_69cd702d79f7495bb7a62bd474585d48.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В ОБСЕ обвинили Минск в нарушении международных обязательств

17:32 13.08.2020
1144
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц в Минске
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 13 авг - РИА Новости. Физические атаки на журналистов, блокировка доступа к информации и плохое обращение с задержанными в Белоруссии являются серьезными нарушениями Минском международных обязательств, заявил в четверг председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.
"Физические атаки на журналистов, блокировка доступа к информации и плохое обращение с задержанными - серьезные нарушения международных обязательств. Я глубоко обеспокоен сообщениями о гибели людей, включая того, кто, по имеющимся данным, погиб в заключении", - говорится в заявлении Церетели, опубликованном на сайте ПА ОБСЕ.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками.
В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
12 августа, 22:29Протесты в Белоруссии
В Минске объяснили применение помповых ружей на акции протеста
1063012123
Обсудить 3
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Что-то не припомню, а во время выступления желтых жилетов во Франции или сейчас в Америке ОБСЕ кого-то обвинял?
13 августа, 17:44
mgla
3620302
Рекомендуем
Протесты в Минске
Верховный суд Белоруссии опубликовал список арестованных в Минске
Протесты в Минске
В Минске ОМОН перекрыл движение на проспекте Независимости
Участники акции протеста в Минске
Президенты Польши и стран Балтии предложили посредничество в Белоруссии
Посольство Белоруссии в Киеве
У посольства Белоруссии в Киеве проходит митинг
Американский научно-исследовательский проект HAARP
Ученый рассказал о непредсказуемом "геофизическом" оружии США
Протесты в Минске
В ОБСЕ призвали Минск предпринять шаги по восстановлению доверия
Новая вакцина во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-1
Мексика запросила у России информацию об испытаниях вакцины "Спутник V"
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
Телеведущий Арчи (Артур Цветков)
Обратились на "ты". Телеведущий Арчи подрался с сотрудником кафе в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД предостерег страны Восточной Европы от размещения военных США
Встреча лидеров нормандской четверки
Украина и Германия призвали провести встречу в "нормандском формате"
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
МИД Германии призвал усилить давление на власти Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
СМИ: Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
Вышинский отреагировал на блокировку YouTube-каналов ряда российских СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
Лента новостейМолния