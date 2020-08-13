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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575750201.html
В Минске ОМОН перекрыл движение на проспекте Независимости
Белорусский ОМОН перекрыл движение по тротуарам на проспекте Независимости в Минске в районе парка Горького, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:30
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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По уму там нужен комендантский час строжайший
29
Согласен и все адекватные люди это поняли.
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678747_0:205:2914:1844_1400x0_80_0_0_c386f08c86973e14af552d187557ebcf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
минск, белоруссия, в мире

В Минске ОМОН перекрыл движение на проспекте Независимости

17:25 13.08.2020 (обновлено: 17:30 13.08.2020)
3888
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске
Протесты в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Белорусский ОМОН перекрыл движение по тротуарам на проспекте Независимости в Минске в районе парка Горького, передает корреспондент РИА Новости.
Таким образом, гуляющие по тротуарам сторонники оппозиции оказались разделены.
На соседней Октябрьской площади у Дворца республики также находятся омоновцы и желтые автобусы с милицией. В районе станции метро "Октябрьская" милиционеры также готовят заграждения.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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7211288
Обсудить 8
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
По уму там нужен комендантский час строжайший
13 августа, 17:31
Александр Закупин
2700002
Согласен и все адекватные люди это поняли.
13 августа, 17:39
Владимир Медведев
1200001
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