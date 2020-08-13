В Минске ОМОН перекрыл движение на проспекте Независимости

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Белорусский ОМОН перекрыл движение по тротуарам на проспекте Независимости в Минске в районе парка Горького, передает корреспондент РИА Новости.

На соседней Октябрьской площади у Дворца республики также находятся омоновцы и желтые автобусы с милицией. В районе станции метро "Октябрьская" милиционеры также готовят заграждения.