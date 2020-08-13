Школы смогут получить субсидии на организацию горячего питания

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Школы в РФ, которые готовы организовать горячее питание для младших классов, смогут получить субсидии уже в новом учебном году, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на постановление премьер-министра Школы в РФ, которые готовы организовать горячее питание для младших классов, смогут получить субсидии уже в новом учебном году, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила Мишустина

"Все школы, которые готовы организовать горячее питание для учащихся начальных классов, смогут получить субсидии от государства уже в новом учебном году. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный документ вносит изменения в правила предоставления федеральных субсидий, которые были приняты в июне. По ним на господдержку могли рассчитывать только регионы, в которых абсолютно все школы имеют столовые и пищеблоки и готовы обеспечивать школьников горячим питанием. Территории, где не было 100% готовности, могли остаться без выплат. Подчеркивается, что "теперь эта несправедливость устранена".

В 2020 году на эти цели по распоряжению Мишустина будет направлено более 22 миллиардов рублей, на последующие два года запланировано около 113 миллиардов рублей.

"Размер субсидии будет зависеть от количества учащихся младших классов в подготовленных к организации горячего питания школах. Средства поступят в регионы до начала нового учебного года. Обеспечить школьников младших классов бесплатным горячим питанием поручил президент. Расходы регионов на эти цели будут софинансироваться из федерального бюджета", - добавляется в сообщении.