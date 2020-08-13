У посольства Белоруссии в Киеве проходит митинг

КИЕВ, 13 авг – РИА Новости. Митинг, организованный украинским бюро правозащитной организации Митинг, организованный украинским бюро правозащитной организации Amnesty International , проходит возле здания посольства Белоруссии Киеве в поддержку белорусов, которые были задержаны в ходе массовых протестов в разных городах республики, передает корреспондент РИА Новости.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

"Мы требуем непредвзятого расследования этих ужасных событий, привлечения виновных в нарушении прав человека к ответственности. Призываем к освобождению участников и участниц мирных собраний и политических активистов и активисток, задержанных перед выборами", - заявила одна из организаторов акции.

В акции принимают участие несколько десятков человек. Большинство митингующих одеты в желтые жилеты с названием правозащитной организации. Они держат разные плакаты в поддержку Белоруссии и ее граждан, которые были избиты, задержаны или арестованы в ходе протестов. Также участники собрания требуют от белорусских властей прекратить "полицейский произвол".

Вместе с тем в акции принимают участие несколько членов ЛГБТ-сообщества. Они в режиме открытого микрофона также выступают в поддержку граждан Белоруссии.

"Для нас, представителей ЛГБТ, такая поддержка очень важна. Мы понимаем, что такое нарушение и ущемление прав...Мы вместе с народом Беларуси", - заявила одна из участниц ЛГТБ-сообщества на митинге.

Возле здания белорусского посольства дежурят несколько охранников и полицейских. Движение автотранспорта у дипломатического ведомства и прилегающих улицах не затруднено. Обстановка на мероприятии спокойная.