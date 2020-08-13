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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575749249.html
У посольства Белоруссии в Киеве проходит митинг
Митинг, организованный украинским бюро правозащитной организации Amnesty International, проходит возле здания посольства Белоруссии в Киеве в поддержку... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:26
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
amnesty international
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, amnesty international, украина, в мире

У посольства Белоруссии в Киеве проходит митинг

17:12 13.08.2020 (обновлено: 17:26 13.08.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПосольство Белоруссии в Киеве
Посольство Белоруссии в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 авг – РИА Новости. Митинг, организованный украинским бюро правозащитной организации Amnesty International, проходит возле здания посольства Белоруссии в Киеве в поддержку белорусов, которые были задержаны в ходе массовых протестов в разных городах республики, передает корреспондент РИА Новости.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

"Мы требуем непредвзятого расследования этих ужасных событий, привлечения виновных в нарушении прав человека к ответственности. Призываем к освобождению участников и участниц мирных собраний и политических активистов и активисток, задержанных перед выборами", - заявила одна из организаторов акции.

В акции принимают участие несколько десятков человек. Большинство митингующих одеты в желтые жилеты с названием правозащитной организации. Они держат разные плакаты в поддержку Белоруссии и ее граждан, которые были избиты, задержаны или арестованы в ходе протестов. Также участники собрания требуют от белорусских властей прекратить "полицейский произвол".
Вместе с тем в акции принимают участие несколько членов ЛГБТ-сообщества. Они в режиме открытого микрофона также выступают в поддержку граждан Белоруссии.
"Для нас, представителей ЛГБТ, такая поддержка очень важна. Мы понимаем, что такое нарушение и ущемление прав...Мы вместе с народом Беларуси", - заявила одна из участниц ЛГТБ-сообщества на митинге.
Возле здания белорусского посольства дежурят несколько охранников и полицейских. Движение автотранспорта у дипломатического ведомства и прилегающих улицах не затруднено. Обстановка на мероприятии спокойная.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияAmnesty InternationalУкраинаВ мире
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