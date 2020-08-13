Госдолг России превысил резервы правительства

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Госдолг России вновь превысил ликвидные резервы правительства, следует из данных Центробанка и Минфина.

Задолженность на 1 июля составила 14,77 триллиона рублей при объеме депозита в 13,22 триллиона рублей. Разница составила 1,55 триллиона.

Таким образом, активы правительства не покрывают сумму долга.

Безопасный уровень

Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал рост заимствований. По его словам, такая ситуация является обычной практикой и присуща большинству стран мира.

Он подчеркнул, что в России уровень госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20 процентов ВВП — и остается одним из самых низких в мире.

Глава Минфина подчеркнул, что макроэкономические показатели в России говорят о высокой устойчивости экономики и финансовой системы.

Что повлияло на рост госдолга

В свою очередь, управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин рассказал РИА Новости, чем обусловлено увеличение государственного долга.

ЦБ. Он отметил, что на этоповлиял рост расходов из-за пандемии. Другой фактор — сделка по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка