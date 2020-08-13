https://ria.ru/20200813/1575749000.html
Госдолг России превысил резервы правительства
Госдолг России вновь превысил ликвидные резервы правительства, следует из данных Центробанка и Минфина. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:09
2020-08-13T17:09
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_86828773559c6a6bcc23a3065adbeeb0.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575735284.html
https://ria.ru/20200715/1574399614.html
Двадцатый трест
Чё то , 20 лет сырьём (нефть , газ , золото , палладий , платина , лес , алмазы и т п ) торгуют , а денех опять нету..
33
Serge S
Государство купило у самого себя банк, поэтому теперь у государства нет денег. Все правильно?
26
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_86828773559c6a6bcc23a3065adbeeb0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8b145087ff006e54f3b11e9abf087c52.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_091b727e39d54096b3fa7514a8c4bd86.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Госдолг России вновь превысил ликвидные резервы правительства, следует из данных Центробанка и Минфина.
Задолженность на 1 июля составила 14,77 триллиона рублей при объеме депозита в 13,22 триллиона рублей. Разница составила 1,55 триллиона.
Таким образом, активы правительства не покрывают сумму долга.
Безопасный уровень
Министр финансов Антон Силуанов
прокомментировал рост заимствований. По его словам, такая ситуация является обычной практикой и присуща большинству стран мира.
Он подчеркнул, что в России уровень госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20 процентов ВВП — и остается одним из самых низких в мире.
Глава Минфина подчеркнул, что макроэкономические показатели в России говорят о высокой устойчивости экономики и финансовой системы.
Что повлияло на рост госдолга
В свою очередь, управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин рассказал РИА Новости, чем обусловлено увеличение государственного долга.
Он отметил, что на этоповлиял рост расходов из-за пандемии. Другой фактор — сделка по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка
у ЦБ
.
По его словам, все эти факторы носят временный характер.