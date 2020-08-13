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Госдолг России превысил резервы правительства
Госдолг России вновь превысил ликвидные резервы правительства, следует из данных Центробанка и Минфина. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:09
россия
экономика
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Чё то , 20 лет сырьём (нефть , газ , золото , палладий , платина , лес , алмазы и т п ) торгуют , а денех опять нету..
33
Государство купило у самого себя банк, поэтому теперь у государства нет денег. Все правильно?
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3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_86828773559c6a6bcc23a3065adbeeb0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, экономика

Госдолг России превысил резервы правительства

17:09 13.08.2020
10893
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Госдолг России вновь превысил ликвидные резервы правительства, следует из данных Центробанка и Минфина.
Задолженность на 1 июля составила 14,77 триллиона рублей при объеме депозита в 13,22 триллиона рублей. Разница составила 1,55 триллиона.
Таким образом, активы правительства не покрывают сумму долга.

Безопасный уровень

Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал рост заимствований. По его словам, такая ситуация является обычной практикой и присуща большинству стран мира.
Листы с денежными купюрами
Вчера, 14:05Акценты
Tale it easy: Россия вновь стала чистым должникомЧистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы. Показатель на 1 июля достиг 1,5 трлн рублей. Это следует из статистических данных Центробанка и Минфина. Без паники, говорят эксперты: Россия может нарастить госдолг до полутора размеров экономики.
Он подчеркнул, что в России уровень госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20 процентов ВВП — и остается одним из самых низких в мире.
Глава Минфина подчеркнул, что макроэкономические показатели в России говорят о высокой устойчивости экономики и финансовой системы.

Что повлияло на рост госдолга

В свою очередь, управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин рассказал РИА Новости, чем обусловлено увеличение государственного долга.
Он отметил, что на этоповлиял рост расходов из-за пандемии. Другой фактор — сделка по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
По его словам, все эти факторы носят временный характер.
Табличка на здании Министерства финансов РФ
15 июля, 17:59
Минфин заявил об отсутствии рисков потери долговой устойчивости в России
4414955
Обсудить 3
РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Чё то , 20 лет сырьём (нефть , газ , золото , палладий , платина , лес , алмазы и т п ) торгуют , а денех опять нету..
13 августа, 17:59
Двадцатый трест
2500404
Государство купило у самого себя банк, поэтому теперь у государства нет денег. Все правильно?
13 августа, 18:09
Serge S
1910402
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