Обратились на "ты". Телеведущий Арчи подрался с сотрудником кафе в Москве

При этом виджей изложил свою версию событий. По его словам, к нему обращались на "ты", что ему показалось неуважительным.

"Кому что-то не нравится, родина вас ждет. Вы можете писать и говорить все что угодно, у медали всегда есть две стороны!" — написал он в своем инстаграме.