Обратились на "ты". Телеведущий Арчи подрался с сотрудником кафе в Москве

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Телеведущий Артур Цветков, также известный как виджей Арчи, устроил скандал в одном из московских ресторанов быстрого питания. Видео конфликта появилось в соцсетях.
На кадрах шоумен громко кричит на сотрудников заведения и оскорбляет их. Одного из них, приезжего из Киргизии, Цветков угрожает депортировать из страны. В какой-то момент между телеведущим и работником кафе началась потасовка. Мужчин удалось разнять после прихода полицейских.
Скриншот из видео на YouTube-канале "Ханком"
В инстаграме общественного деятеля из Киргизии, телеведущей Ассоли Молдокматовой сотрудник кафе рассказал, что конфликт начался после того, как Цветков отказался надеть маску.
При этом виджей изложил свою версию событий. По его словам, к нему обращались на "ты", что ему показалось неуважительным.
"Кому что-то не нравится, родина вас ждет. Вы можете писать и говорить все что угодно, у медали всегда есть две стороны!" — написал он в своем инстаграме.
Позднее участники инцидента принесли взаимные извинения и пожали друг другу руки.
Цветков подчеркнул, что никакой "межрасовой истории здесь нет, а был лишь личный конфликт".