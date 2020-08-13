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https://ria.ru/20200813/1575748689.html
Обратились на "ты". Телеведущий Арчи подрался с сотрудником кафе в Москве
Телеведущий Артур Цветков, также известный как виджей Арчи, устроил скандал в одном из московских ресторанов быстрого питания. Видео конфликта появилось в... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T21:18
культура
шоу-бизнес
арчи (артур цветков)
москва
происшествия
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Как же надоели подобные этому Арчи . Они везде и всегда считают себя неотразимыми и всеобщими любимцами , которым всё позволено , в том числе и хамить. Замечания в свой адрес они не переносят , а вот сами хамить , обозвать и.... даже депортировать кого- то считают ,что это могут. Гнать грязной метлой таких с ТВ.
113
Судя по видео из кафе, ему бы самому наверное не понравилось, если бы по отношению к нему или его соотечественникам точно также отнеслись в Киргизии. Нужно уметь уважать друга независимо от национальности и профессии...
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575748247_0:335:3046:2048_1400x0_80_0_0_fde4b63e063bec4a22d25c222be2cf95.jpg
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РИА Новости
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шоу-бизнес, арчи (артур цветков), москва, происшествия

Обратились на "ты". Телеведущий Арчи подрался с сотрудником кафе в Москве

17:06 13.08.2020 (обновлено: 21:18 13.08.2020)
8392
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Арчи (Артур Цветков)
Телеведущий Арчи (Артур Цветков)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Телеведущий Артур Цветков, также известный как виджей Арчи, устроил скандал в одном из московских ресторанов быстрого питания. Видео конфликта появилось в соцсетях.
На кадрах шоумен громко кричит на сотрудников заведения и оскорбляет их. Одного из них, приезжего из Киргизии, Цветков угрожает депортировать из страны. В какой-то момент между телеведущим и работником кафе началась потасовка. Мужчин удалось разнять после прихода полицейских.
© Фото : канал "Ханком" на YouTubeСкриншот из видео на YouTube-канале "Ханком"
Скриншот из видео на YouTube-канале Ханком
© Фото : канал "Ханком" на YouTube
Скриншот из видео на YouTube-канале "Ханком"
В инстаграме общественного деятеля из Киргизии, телеведущей Ассоли Молдокматовой сотрудник кафе рассказал, что конфликт начался после того, как Цветков отказался надеть маску.
При этом виджей изложил свою версию событий. По его словам, к нему обращались на "ты", что ему показалось неуважительным.
"Кому что-то не нравится, родина вас ждет. Вы можете писать и говорить все что угодно, у медали всегда есть две стороны!" — написал он в своем инстаграме.
Позднее участники инцидента принесли взаимные извинения и пожали друг другу руки.
Цветков подчеркнул, что никакой "межрасовой истории здесь нет, а был лишь личный конфликт".
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КультураШоу-бизнесАрчи (Артур Цветков)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Как же надоели подобные этому Арчи . Они везде и всегда считают себя неотразимыми и всеобщими любимцами , которым всё позволено , в том числе и хамить. Замечания в свой адрес они не переносят , а вот сами хамить , обозвать и.... даже депортировать кого- то считают ,что это могут. Гнать грязной метлой таких с ТВ.
13 августа, 17:29
Рома Филл
10810004
Судя по видео из кафе, ему бы самому наверное не понравилось, если бы по отношению к нему или его соотечественникам точно также отнеслись в Киргизии. Нужно уметь уважать друга независимо от национальности и профессии...
13 августа, 17:16
AAAAA AAA
9210107
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