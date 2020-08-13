Влад Соколовский получил травму на съемках "Ледникового периода"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Певец Влад Соколовский сообщил в инстаграме , что во время подготовки к новому сезону спортивно-развлекательного шоу "Ледниковый период" получил травму.

"Сегодня впервые делали сложную поддержку и грохнулись с хорошим треском! По итогу болевой шок, давление 80 на 40, растяжение и впереди снимок с вердиктом. Я надеюсь, что все обойдется, и мы сможем продолжить тренировки, потому что уже вложено очень много сил и времени. Начали делать красивую постановку. Верим в лучшее", — написал Соколовский.

Затем исполнитель опубликовал в сторис инстаграма видео, на котором находится за рулем машины и рассказывает, что врачи сделали ему укол, который снял боль. Благодаря этому он смог продолжить заниматься делами, запланированными на этот день. О диагнозе артиста станет известно позже.

В комментариях пользователи пожелали Соколовскому скорейшего выздоровления: "Надеемся , что все обойдется, и вы сможете тренироваться дальше", "Ну вот. Поправляйтесь", "Выздоравливайте, набирайтесь сил. Ждем на проекте!"

Ранее похожий пост разместил певец Влад Топалов, которому тренировки на льду тоже даются непросто, несмотря на то, что он катается в паре с олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных.

"С уверенностью могу сказать, что я — рекордсмен по падениям в этом сезоне. Не без этого, конечно, ничего. Дай Бог, чтобы не зря", — написал музыкант.