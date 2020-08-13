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Влад Соколовский получил травму на съемках "Ледникового периода"
Певец Влад Соколовский сообщил в инстаграме , что во время подготовки к новому сезону спортивно-развлекательного шоу "Ледниковый период" получил травму. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:54
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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знаменитости, звезды, влад соколовский, влад топалов, новости культуры, шоу-бизнес, первый канал (телеканал), ольга бузова, спорт

Влад Соколовский получил травму на съемках "Ледникового периода"

17:54 13.08.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход"
Премьера фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Певец Влад Соколовский сообщил в инстаграме , что во время подготовки к новому сезону спортивно-развлекательного шоу "Ледниковый период" получил травму.

"Сегодня впервые делали сложную поддержку и грохнулись с хорошим треском! По итогу болевой шок, давление 80 на 40, растяжение и впереди снимок с вердиктом. Я надеюсь, что все обойдется, и мы сможем продолжить тренировки, потому что уже вложено очень много сил и времени. Начали делать красивую постановку. Верим в лучшее", — написал Соколовский.

Затем исполнитель опубликовал в сторис инстаграма видео, на котором находится за рулем машины и рассказывает, что врачи сделали ему укол, который снял боль. Благодаря этому он смог продолжить заниматься делами, запланированными на этот день. О диагнозе артиста станет известно позже.
В комментариях пользователи пожелали Соколовскому скорейшего выздоровления: "Надеемся , что все обойдется, и вы сможете тренироваться дальше", "Ну вот. Поправляйтесь", "Выздоравливайте, набирайтесь сил. Ждем на проекте!"
Ранее похожий пост разместил певец Влад Топалов, которому тренировки на льду тоже даются непросто, несмотря на то, что он катается в паре с олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных.
"С уверенностью могу сказать, что я — рекордсмен по падениям в этом сезоне. Не без этого, конечно, ничего. Дай Бог, чтобы не зря", — написал музыкант.
Спортивно-развлекательное шоу "Ледниковый период" впервые вышло на Первом канале в 2007 году. В нем вместе с титулованными фигуристами катаются в паре звезды театра, кино, музыки, балета и других культурных сфер. Все они борются за первое место.
Ольга Бузова
5 августа, 10:16Культура
Ольга Бузова стала участницей нового сезона шоу "Ледниковый период"
433007
КультураЗнаменитостизвездыВлад СоколовскийВлад ТопаловНовости культурыШоу-бизнесПервый канал (телеканал)Ольга БузоваСпорт
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