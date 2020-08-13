https://ria.ru/20200813/1575747734.html
Ученый рассказал о непредсказуемом "геофизическом" оружии США
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:52
2020-08-13T20:26
константин сивков
сша
наука
безопасность
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Make Yellowstone Great Again
Все-равно все самые крытые ништяки находятся на территории США - Йеллоустоун, Лонг-Велли, разлом Сан-Андреас.
164
Арсений Новиков
У нас тоже это есть. В СССР этот объект назывался по моему Сура. Потом его ликвидировали. Но ходят упорные слухи, что появилось несколько таких объектов в разных частях страны. Американцы это подтверждают. Наши отнекивались, сейчас просто отмалчиваются. Расположение американского объекта известно - Аляска. Где наши, только предположения. Территория большая, он может быть замаскирован подочто угодно. Может быть под землёй, но в нужный момент, антенны и все остальное поднимать на поверхность...... Наши умеют удивить.
108
12
сша
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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константин сивков, сша, наука, безопасность
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков
рассказал об американской системе HAARP, которой приписывают возможность менять климат в отдельных регионах.
"HAARP исходно создавался как комплекс противоракетной обороны", — пишет ученый в статье для "Военно-промышленного курьера
".
Принцип действия этой системы заключается в мощном СВЧ-излучении, позволяющем вывести из строя боеголовку или самолет, попавшие в зону высокого напряжения электромагнитного поля. При этом в ионосфере возникают "ионные облака", в которых появляются участки с плазмой.
В ходе испытаний выяснилось, что излучатель способен влиять на геофизику Земли и на погоду над большими регионами планеты. Сивков объяснил это связью между ионосферой и тропосферой.
"В результате колебания ионосферы, вызываемые воздействием HAARP, неизбежно приводят к нарушению процессов погодообразования. Но не только их, появляется возможность влиять и на недра планеты", — рассказывает ученый.
Эта особенность представляет серьезную проблему, поскольку в настоящее время невозможно спрогнозировать, как и на какой регион на планете повлияет HAARP в случае его применения. Однако с появлением методов прогнозирования HAARP превратится в мощное геофизическое и климатическое оружие.
"Так что в перспективе возможно появление оружия, способного обрушивать на противника настоящие погодные катаклизмы и даже поражать его землетрясениями", — заключил Сивков.