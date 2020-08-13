Ученый рассказал о непредсказуемом "геофизическом" оружии США

Не вырубишь топором. Космические силы США показали свою "мощь" Для космических сил США главное, чтобы их военные операции проводились только тогда, когда это оправдано. То есть, когда есть уверенность, что не прилетит обратно. Вот тогда они сами решат, кого атаковать и как.