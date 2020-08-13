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Ученый рассказал о непредсказуемом "геофизическом" оружии США
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T20:26
константин сивков
сша
наука
безопасность
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Все-равно все самые крытые ништяки находятся на территории США - Йеллоустоун, Лонг-Велли, разлом Сан-Андреас.
164
У нас тоже это есть. В СССР этот объект назывался по моему Сура. Потом его ликвидировали. Но ходят упорные слухи, что появилось несколько таких объектов в разных частях страны. Американцы это подтверждают. Наши отнекивались, сейчас просто отмалчиваются. Расположение американского объекта известно - Аляска. Где наши, только предположения. Территория большая, он может быть замаскирован подочто угодно. Может быть под землёй, но в нужный момент, антенны и все остальное поднимать на поверхность...... Наши умеют удивить.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155155/62/1551556294_138:0:3290:1773_1400x0_80_0_0_73c2e34c025c8bfe66a1687d1355f2c0.jpg
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константин сивков, сша, наука, безопасность

Ученый рассказал о непредсказуемом "геофизическом" оружии США

16:52 13.08.2020 (обновлено: 20:26 13.08.2020)
39449
© AP Photo / AP/Mark FarmerАмериканский научно-исследовательский проект HAARP
Американский научно-исследовательский проект HAARP
© AP Photo / AP/Mark Farmer
Американский научно-исследовательский проект HAARP. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об американской системе HAARP, которой приписывают возможность менять климат в отдельных регионах.
"HAARP исходно создавался как комплекс противоракетной обороны", — пишет ученый в статье для "Военно-промышленного курьера".
Принцип действия этой системы заключается в мощном СВЧ-излучении, позволяющем вывести из строя боеголовку или самолет, попавшие в зону высокого напряжения электромагнитного поля. При этом в ионосфере возникают "ионные облака", в которых появляются участки с плазмой.
В ходе испытаний выяснилось, что излучатель способен влиять на геофизику Земли и на погоду над большими регионами планеты. Сивков объяснил это связью между ионосферой и тропосферой.
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"В результате колебания ионосферы, вызываемые воздействием HAARP, неизбежно приводят к нарушению процессов погодообразования. Но не только их, появляется возможность влиять и на недра планеты", — рассказывает ученый.
Эта особенность представляет серьезную проблему, поскольку в настоящее время невозможно спрогнозировать, как и на какой регион на планете повлияет HAARP в случае его применения. Однако с появлением методов прогнозирования HAARP превратится в мощное геофизическое и климатическое оружие.
"Так что в перспективе возможно появление оружия, способного обрушивать на противника настоящие погодные катаклизмы и даже поражать его землетрясениями", — заключил Сивков.
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Обсудить 12
Константин СивковСШАНаукаБезопасность
Популярные комментарии
Все-равно все самые крытые ништяки находятся на территории США - Йеллоустоун, Лонг-Велли, разлом Сан-Андреас.
13 августа, 16:55
MYMake Yellowstone Great Again
15371003
У нас тоже это есть. В СССР этот объект назывался по моему Сура. Потом его ликвидировали. Но ходят упорные слухи, что появилось несколько таких объектов в разных частях страны. Американцы это подтверждают. Наши отнекивались, сейчас просто отмалчиваются. Расположение американского объекта известно - Аляска. Где наши, только предположения. Территория большая, он может быть замаскирован подочто угодно. Может быть под землёй, но в нужный момент, антенны и все остальное поднимать на поверхность...... Наши умеют удивить.
13 августа, 17:43
Арсений Новиков
9574002
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