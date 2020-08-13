В ОБСЕ призвали Минск предпринять шаги по восстановлению доверия

ВЕНА, 13 авг - РИА Новости. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели в четверг призвал Минск предпринять конкретные шаги, чтобы восстановить утраченное доверие на фоне спорных итогов президентских выборов.
"Выборы базируются на доверии, и хотя ПА ОБСЕ не смогла наблюдать за субботним голосованием из-за COVID-19, мы пристально следили за ситуацией. Мы выразили обеспокоенность в связи с задержанием политактивистов в преддверии выборов, а также тем, что Белоруссия своевременно не направила приглашение наблюдать за ними", - говорится в заявлении Церетели, опубликованном на сайте ПА ОБСЕ.
"Поскольку результаты выборов спорны, правительство должно предложить конкретные шаги, чтобы создать основу для восстановления доверия. В идеале эти шаги должны создать необходимые условия для возможности диалога между правительством и оппозицией в парламенте и за его пределами", - заключил он.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками.
В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.