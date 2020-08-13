В ОБСЕ призвали Минск предпринять шаги по восстановлению доверия

"Поскольку результаты выборов спорны, правительство должно предложить конкретные шаги, чтобы создать основу для восстановления доверия. В идеале эти шаги должны создать необходимые условия для возможности диалога между правительством и оппозицией в парламенте и за его пределами", - заключил он.