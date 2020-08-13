Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575747530.html
В ОБСЕ призвали Минск предпринять шаги по восстановлению доверия
Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели в четверг призвал Минск предпринять конкретные шаги, чтобы восстановить утраченное доверие на фоне... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:50
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678736_0:129:3184:1920_1400x0_80_0_0_50bd8643265ef21c756ed873a42d64db.jpg
https://ria.ru/20200813/1575726962.html
О чем можно говорить? У меня к ОБСЕ НИКАКОГО доверия не было и нет.
12
2
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678736_0:129:3184:1920_1400x0_80_0_0_50bd8643265ef21c756ed873a42d64db.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678736_227:0:2958:2048_1400x0_80_0_0_7ba14f1ac667972221d9679f41f2eb86.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678736_568:0:2616:2048_1400x0_80_0_0_c083ede23645417ec56fe95adfa0d455.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В ОБСЕ призвали Минск предпринять шаги по восстановлению доверия

16:50 13.08.2020
912
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске
Протесты в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
ВЕНА, 13 авг - РИА Новости. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели в четверг призвал Минск предпринять конкретные шаги, чтобы восстановить утраченное доверие на фоне спорных итогов президентских выборов.
"Выборы базируются на доверии, и хотя ПА ОБСЕ не смогла наблюдать за субботним голосованием из-за COVID-19, мы пристально следили за ситуацией. Мы выразили обеспокоенность в связи с задержанием политактивистов в преддверии выборов, а также тем, что Белоруссия своевременно не направила приглашение наблюдать за ними", - говорится в заявлении Церетели, опубликованном на сайте ПА ОБСЕ.
"Поскольку результаты выборов спорны, правительство должно предложить конкретные шаги, чтобы создать основу для восстановления доверия. В идеале эти шаги должны создать необходимые условия для возможности диалога между правительством и оппозицией в парламенте и за его пределами", - заключил он.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками.
В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Акция солидарности в Минске
Вчера, 10:49Протесты в Белоруссии
В Минске проходят акции в поддержку задержанных на протестах
7810527
Обсудить 2
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
О чем можно говорить? У меня к ОБСЕ НИКАКОГО доверия не было и нет.
13 августа, 16:53
Владимир Ф. Быченков
1200000
Рекомендуем
Посольство Белоруссии в Киеве
У посольства Белоруссии в Киеве проходит митинг
Сотрудник полиции на улице Белграда
Задержан посол Азербайджана в Сербии
Ситуация у метро Уручье стянут спецназ в Минске
Еще несколько журналистов уволились из белорусских государственных СМИ
Протесты в Минске
В Минске ОМОН перекрыл движение на проспекте Независимости
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
В ОБСЕ обвинили Минск в нарушении международных обязательств
Американский научно-исследовательский проект HAARP
Ученый рассказал о непредсказуемом "геофизическом" оружии США
Протесты в Минске
Верховный суд Белоруссии опубликовал список арестованных в Минске
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
Вышинский отреагировал на блокировку YouTube-каналов ряда российских СМИ
Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Собянин оценил качество российской вакцины от коронавируса
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД предостерег страны Восточной Европы от размещения военных США
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
МИД Германии призвал усилить давление на власти Белоруссии
Офис компании Яндекс в Москве
В "Яндексе" рассказали об обысках в офисах в Минске
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД России отметили внешнее давление на власти Белоруссии
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории
Россиян предупредили о режиме эпидемии в Черногории
Юрий Трутнев
Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
Лента новостейМолния