Собянин оценил качество российской вакцины от коронавируса

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что российская вакцина от коронавируса качественная.
Россия во вторник объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, она получила название "Спутник V", прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
"Хочу поздравить нас, у нас появилась вакцина, а значит у нас появится возможность в ближайшие месяцы получить реальную вакцину уже в гражданском обороте, это просто супер. Я уверен, что это качественная вакцина, можно считать сегодня одной из лучших в мире. Но я уверен, что в ближайшие месяцы появятся еще вакцины, у людей будет выбор, какой вакциной вакцинироваться, какая безопаснее и так далее", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Он также отметил, что поступает много критики из-за рубежа, но она скорее напускная. "Очень много критики идет из-за рубежа, это вообще забавно. Надо радоваться, что вообще такая вакцина появилась. Хотите узнать - спросите, пошлите специалистов, давайте разберемся в этом. Мне кажется, здесь больше какой-то напускной критики, а может быть даже какой-то зависти, а может и конкуренции", - сказал Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.