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Собянин оценил качество российской вакцины от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что российская вакцина от коронавируса качественная. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:48
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин

Собянин оценил качество российской вакцины от коронавируса

16:48 13.08.2020
1241
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБрифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что российская вакцина от коронавируса качественная.
Россия во вторник объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, она получила название "Спутник V", прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.

"Хочу поздравить нас, у нас появилась вакцина, а значит у нас появится возможность в ближайшие месяцы получить реальную вакцину уже в гражданском обороте, это просто супер. Я уверен, что это качественная вакцина, можно считать сегодня одной из лучших в мире. Но я уверен, что в ближайшие месяцы появятся еще вакцины, у людей будет выбор, какой вакциной вакцинироваться, какая безопаснее и так далее", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Он также отметил, что поступает много критики из-за рубежа, но она скорее напускная. "Очень много критики идет из-за рубежа, это вообще забавно. Надо радоваться, что вообще такая вакцина появилась. Хотите узнать - спросите, пошлите специалистов, давайте разберемся в этом. Мне кажется, здесь больше какой-то напускной критики, а может быть даже какой-то зависти, а может и конкуренции", - сказал Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Собянин
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