Собянин оценил качество российской вакцины от коронавируса

"Хочу поздравить нас, у нас появилась вакцина, а значит у нас появится возможность в ближайшие месяцы получить реальную вакцину уже в гражданском обороте, это просто супер. Я уверен, что это качественная вакцина, можно считать сегодня одной из лучших в мире. Но я уверен, что в ближайшие месяцы появятся еще вакцины, у людей будет выбор, какой вакциной вакцинироваться, какая безопаснее и так далее", - сказал Собянин в эфире телеканала " Россия 24 ".