"Задержан посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов. Он обвиняется в нецелевом расходовании крупной суммы бюджетных средств, присвоении денег и других правонарушениях. Эльдар Гасанов был задержан в качестве подозреваемого в ходе следствия. Уголовное дело находится в стадии расследования. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о расследовании уголовного дела", - сообщила пресс-служба Службы госбезопасности.