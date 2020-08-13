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Задержан посол Азербайджана в Сербии
Посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов задержан по подозрению в присвоении крупной суммы денег и растрате бюджетных... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:58
сербия
азербайджан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сербия, азербайджан, в мире

Задержан посол Азербайджана в Сербии

16:48 13.08.2020 (обновлено: 16:58 13.08.2020)
21305
© РИА Новости / Олег ИвановСотрудник полиции на улице Белграда
Сотрудник полиции на улице Белграда
© РИА Новости / Олег Иванов
Сотрудник полиции на улице Белграда. Архивное фото
БАКУ, 13 авг – РИА Новости. Посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов задержан по подозрению в присвоении крупной суммы денег и растрате бюджетных средств, сообщила в четверг пресс-служба Службы госбезопасности Азербайджана.
"Задержан посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов. Он обвиняется в нецелевом расходовании крупной суммы бюджетных средств, присвоении денег и других правонарушениях. Эльдар Гасанов был задержан в качестве подозреваемого в ходе следствия. Уголовное дело находится в стадии расследования. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о расследовании уголовного дела", - сообщила пресс-служба Службы госбезопасности.
8621203717
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