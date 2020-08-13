Вышинский отреагировал на блокировку YouTube-каналов ряда российских СМИ

"Мы получили по сути чиновничью отписку. И я считаю, и я буду это делать, что необходимо на заседании комиссии (СПЧ по свободе информации и правам журналистов) рассматривать... заявление комиссии, которое мы предложим проголосовать нашим коллегам из совета, и обращение, в том числе, в компетентные правоохранительные органы с просьбой отреагировать на факты цензуры в отношении официально зарегистрированных на территории РФ СМИ, отреагировать на факты нарушения прав наших не только граждан РФ, но и русскоязычных соотечественников, которые получали контент на русском языке, а сейчас лишены этого права", - сказал РИА Новости Вышинский.