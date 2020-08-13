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Медиавойны
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Вышинский отреагировал на блокировку YouTube-каналов ряда российских СМИ
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский считает необходимым обратиться в правоохранительные органы по фактам блокировки YouTube-каналов... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:47
медиавойны
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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кирилл вышинский, телеканал царьград, валерий фадеев, youtube, google, москва, общество

Вышинский отреагировал на блокировку YouTube-каналов ряда российских СМИ

16:47 13.08.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский считает необходимым обратиться в правоохранительные органы по фактам блокировки YouTube-каналов российских СМИ и нарушения прав как журналистов, так и русскоязычных граждан.
Ранее YouTube заблокировал аккаунты сетевого издания и телеканала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Глава СПЧ Валерий Фадеев в начале августа обратился в Google в связи с блокировками, обращение было адресовано Дэвиду Снэддону, который в феврале этого года занял пост директора российского офиса Google. Компания, в свою очередь, заявила в ответе СПЧ, что не осуществляет администрирование сервиса YouTube и не может предоставить информацию по блокировке YouTube-каналов российских СМИ.
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"Мы получили по сути чиновничью отписку. И я считаю, и я буду это делать, что необходимо на заседании комиссии (СПЧ по свободе информации и правам журналистов) рассматривать... заявление комиссии, которое мы предложим проголосовать нашим коллегам из совета, и обращение, в том числе, в компетентные правоохранительные органы с просьбой отреагировать на факты цензуры в отношении официально зарегистрированных на территории РФ СМИ, отреагировать на факты нарушения прав наших не только граждан РФ, но и русскоязычных соотечественников, которые получали контент на русском языке, а сейчас лишены этого права", - сказал РИА Новости Вышинский.
Так, по оценкам Вышинского, три российских СМИ, которые ранее размещали свой контент на YouTube, лишились от миллиона до полутора миллионов человек среди аудитории русскоязычных граждан. Член СПЧ подчеркнул, что теперь "задавать вопросы бессмысленно", потому что в компанию обращались и сами журналисты, однако получили ответы от роботов "без пояснений в две строки".
"Google - глобальная корпорация. Адрес, по которому мы направляли наше обращение, расположен на сайте Google, указан как официальное представительство в Москве. Поэтому, конечно, возникает вопрос об уровне компетенции этого представительства", - заключил Вышинский.
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МедиавойныКирилл Вышинскийтелеканал ЦарьградВалерий ФадеевYouTubeGoogleМоскваОбщество
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