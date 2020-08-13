Россиян предупредили о режиме эпидемии в Черногории

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян, планирующих поездку в Черногорию, что там объявлен режим эпидемии в связи с коронавирусом.
Ранее Черногория включила Россию в список стран, гражданам которой с 7 августа разрешен въезд в страну без дополнительных условий в связи с COVID-19.
"Путешественникам необходимо иметь в виду, что угроза рецидива массового заражения отнюдь не миновала. Этим обстоятельством, в частности, продиктовано у нас сохранение ограничительных и профилактических мер, предельно аккуратный выбор иностранных направлений, открывающихся для авиаперелетов. Применительно к Черногории не лишним иметь в виду, что в этой курортной стране с 21 июля объявлен всеобщий режим эпидемии. Он действует до сих пор", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По словам Захаровой, динамика распространения коронавируса в Черногории имеет волнообразную форму, что не позволяет достоверно судить о реальной эпидемиологической обстановке.
Ранее Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в список государств, чьи резиденты могут въехать в Черногорию без дополнительных условий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 20 миллионов случаев заражения, свыше 737 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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