Россиян предупредили о режиме эпидемии в Черногории

"Путешественникам необходимо иметь в виду, что угроза рецидива массового заражения отнюдь не миновала. Этим обстоятельством, в частности, продиктовано у нас сохранение ограничительных и профилактических мер, предельно аккуратный выбор иностранных направлений, открывающихся для авиаперелетов. Применительно к Черногории не лишним иметь в виду, что в этой курортной стране с 21 июля объявлен всеобщий режим эпидемии. Он действует до сих пор", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.