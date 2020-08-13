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МИД предостерег страны Восточной Европы от размещения военных США
Москва призывает партнеров в Восточной Европе взвесить риски и подумать о последствиях размещения на своей территории военных США на ротационной основе, заявила РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:39
россия
восточная европа
нато
сша
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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россия, восточная европа, нато, сша, безопасность, в мире

МИД предостерег страны Восточной Европы от размещения военных США

16:39 13.08.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Москва призывает партнеров в Восточной Европе взвесить риски и подумать о последствиях размещения на своей территории военных США на ротационной основе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В настоящий момент речь идет о появлении фактически на постоянной основе значимых контингентов США и их союзников в Восточной Европе - то есть там, где их никогда раньше не было. То, что такое присутствие казуистически называется некой непрерывной ротацией, сути дело абсолютно не меняет. Данные шаги в случае их реализации поставят под угрозу зафиксированный в основополагающем акте Россия-НАТО 1997 года положение, прежде всего касающееся не размещать "существенные боевые силы в новый странах-членах альянса", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, все это свидетельствует о намерении США и их союзников по НАТО продолжать придерживаться курса на формирование некой дуги напряженности по линии соприкосновения с Россией в ущерб интересам европейской безопасности.
"Понятно, что такие провокационные поползновения не останутся без должного ответа со стороны России. Этот факт должны учитывать и в столицах тех восточноевропейских стран, которые днем и ночью думают, что бы такое еще придумать на направлении русофобии, зазывая американских солдат. Мы советуем им тщательно взвесить все риски и серьезно подумать о последствиях", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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После объявления о выводе войск из Германии США объявили об отправке в Польшу дополнительно 1 тысячи военнослужащих помимо уже присутствующих там 4,5 тысяч.
Инициатива по военному сдерживанию России финансируется конгрессом США на протяжении последних пяти лет. Она предусматривает увеличение присутствия американских военнослужащих в Восточной Европе на ротационной основе.
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