МИД предостерег страны Восточной Европы от размещения военных США

"В настоящий момент речь идет о появлении фактически на постоянной основе значимых контингентов США и их союзников в Восточной Европе - то есть там, где их никогда раньше не было. То, что такое присутствие казуистически называется некой непрерывной ротацией, сути дело абсолютно не меняет. Данные шаги в случае их реализации поставят под угрозу зафиксированный в основополагающем акте Россия-НАТО 1997 года положение, прежде всего касающееся не размещать "существенные боевые силы в новый странах-членах альянса", - сказала Захарова на брифинге в четверг.