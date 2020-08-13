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Краснодарский край
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На Кубани подготовка школ к учебному году завершится к 20 августа
Подготовка школ к учебному году в Краснодарском крае завершится к 20 августа, сесть за парты готовятся 680 тысяч школьников, из них 76 тысяч – это... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:37
краснодарский край
вениамин кондратьев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
краснодарский край
общество
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60
вениамин кондратьев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, общество

На Кубани подготовка школ к учебному году завершится к 20 августа

16:37 13.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПодготовка школ к новому учебному году
Подготовка школ к новому учебному году
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 13 авг – РИА Новости. Подготовка школ к учебному году в Краснодарском крае завершится к 20 августа, сесть за парты готовятся 680 тысяч школьников, из них 76 тысяч – это первоклассники, говорится в сообщении администрации региона.
Уточняется, что с 1 сентября школы края готовятся работать в очном режиме с соблюдением всех санитарных требований. Губернатор региона Венимин Кондратьев потребовал, чтобы все силы были максимально сконцентрированы на завершении ремонтных работ.
"На подготовку образовательных учреждений из бюджета направлено 1,8 миллиарда рублей – это на 600 миллионов больше, чем в 2019 году. Мы ни копейки не сократили. Это деньги на капремонт, благоустройство, обеспечение безопасности, и они должны быть освоены. 20 августа – крайний срок, к которому все школы и детские сады должны быть полностью готовы. Замечания проверочных комиссий необходимо оперативно устранить", - заявил губернатор, чьи слова приводятся в сообщении.
Он добавил, что 20 августа Роспотребнадзор доведет до регионов требования к проведению Дня знаний. "Мы должны быть готовы к любому формату. Тем не менее 1 сентября для школьников и родителей – это праздник. Даже если не будет традиционных линеек, мы должны сделать так, чтобы этот день запомнился", - уточнил Кондратьев. По данным краевых властей, сесть за парты готовятся 680 тысяч школьников, из них 76 тысяч – это первоклассники.
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5 августа, 14:25Краснодарский край
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"С каждым годом растет нагрузка на школы. С 2015 года численность детей возросла на 123 тысячи, ежегодный прирост – порядка 26 тысяч детей. При этом благодаря строительству новых школ все больше учащихся занимаются уже в одну смену. Вместе с тем наполняемость классов по-прежнему высока в Краснодаре, Горячем Ключе, Анапе, Новороссийске, Армавире и Сочи", – цитирует ведомство вице-губернатора Анну Минькову.

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Краснодарский крайВениамин КондратьевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Краснодарский крайОбщество
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