На Кубани подготовка школ к учебному году завершится к 20 августа

КРАСНОДАР, 13 авг – РИА Новости. Подготовка школ к учебному году в Краснодарском крае завершится к 20 августа, сесть за парты готовятся 680 тысяч школьников, из них 76 тысяч – это первоклассники, говорится в сообщении администрации региона.
Уточняется, что с 1 сентября школы края готовятся работать в очном режиме с соблюдением всех санитарных требований. Губернатор региона Венимин Кондратьев потребовал, чтобы все силы были максимально сконцентрированы на завершении ремонтных работ.
"На подготовку образовательных учреждений из бюджета направлено 1,8 миллиарда рублей – это на 600 миллионов больше, чем в 2019 году. Мы ни копейки не сократили. Это деньги на капремонт, благоустройство, обеспечение безопасности, и они должны быть освоены. 20 августа – крайний срок, к которому все школы и детские сады должны быть полностью готовы. Замечания проверочных комиссий необходимо оперативно устранить", - заявил губернатор, чьи слова приводятся в сообщении.
Он добавил, что 20 августа Роспотребнадзор доведет до регионов требования к проведению Дня знаний. "Мы должны быть готовы к любому формату. Тем не менее 1 сентября для школьников и родителей – это праздник. Даже если не будет традиционных линеек, мы должны сделать так, чтобы этот день запомнился", - уточнил Кондратьев. По данным краевых властей, сесть за парты готовятся 680 тысяч школьников, из них 76 тысяч – это первоклассники.
"С каждым годом растет нагрузка на школы. С 2015 года численность детей возросла на 123 тысячи, ежегодный прирост – порядка 26 тысяч детей. При этом благодаря строительству новых школ все больше учащихся занимаются уже в одну смену. Вместе с тем наполняемость классов по-прежнему высока в Краснодаре, Горячем Ключе, Анапе, Новороссийске, Армавире и Сочи", – цитирует ведомство вице-губернатора Анну Минькову.
Другие новости региона читайте здесь>>