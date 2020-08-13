На Кубани подготовка школ к учебному году завершится к 20 августа

"На подготовку образовательных учреждений из бюджета направлено 1,8 миллиарда рублей – это на 600 миллионов больше, чем в 2019 году. Мы ни копейки не сократили. Это деньги на капремонт, благоустройство, обеспечение безопасности, и они должны быть освоены. 20 августа – крайний срок, к которому все школы и детские сады должны быть полностью готовы. Замечания проверочных комиссий необходимо оперативно устранить", - заявил губернатор, чьи слова приводятся в сообщении.