Еще несколько журналистов уволились из белорусских государственных СМИ

МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Журналисты белорусских государственных средств массовой информации продолжают увольняться после прошедших в стране президентских выборов.

О своем решении покинуть Белтелерадиокомпанию в четверг сообщил и ведущий Максим Островский.

"Сегодня я прекратил сотрудничество с Белтелерадиокомпанией. Могу сказать только спасибо всей команде телеканала " НТВ -Беларусь" за почти 5 лет совместной работы. "ЧП.by" - нужный проект, где мне не приходилось переступать через совесть. Но сегодня я понимаю, что не смогу быть честным перед собой при встрече в эфире с некоторыми гостями программы", - написал Островский на своей странице в Facebook.

Еще одним журналистом, который решил завершить свою работу в госСМИ Белоруссии , стал корреспондент государственного агентства "Белта" Павел Горбач.

"Решил вчера. И очень жалею, что вчера был выходной, и товарищи вроде Перлина меня опередили. Считайте, влился в волну увольнений", - приводит его слова портал Tut.by,

Также в СМИ появилась информация о том, что уйти из структуры Белтелерадиокомпании приняли решение Сергей Комаровский, спортивный комментатор Сергей Беркутов. Также решение покинуть телеканал "Беларусь-1" принял Андрей Макаенок – соведущий программы "Макаенка, 9" ранее уволившегося Евгения Перлина.

Помимо этого, СМИ сообщили об уходе с телеканала ОНТ корреспондента президентского пула Дмитрия Семченко. К настоящему моменту РИА Новости не располагает комментарием телеканала ОНТ и Белтелерадиокомпании.

Ранее о своем решении уволиться сообщил популярный белорусский ведущий телеканала Беларусь-1 (входит в состав Белтелерадиокомпании) Евгений Перлин. "Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь", - написал он на своей странице в Facebook.

Помимо Перлина, еще одна известная белорусская телеведущая Ольга Бельмач с канала "Беларусь-1" объявила об увольнении. Кроме нее решение уволиться приняли телеведущие Сергей Козлович и Владимир Бурко.

В своем видеообращении Бурко рассказал, что больше не будет вести телепроект "Арсенал". "Ушел сам, не без приключений, но ушел", - сказал Бурко. Он отметил, что, как ведущий военной программы, был неофициальным медийным лицом минобороны Белоруссии , но никогда бы не подумал, "что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа, против мирного населения, против женщин и, не дай бог, детей".

После выборов президента Белоруссии, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко , в воскресенье и понедельник в ряде городов страны прошли массовые несанкционированные акции протеста несогласных с итогами голосования. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В ЕС в ответ на события в Белоруссии заявили о возможности пересмотреть свои прежние решения о смягчении антибелорусских санкций.