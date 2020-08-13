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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575746655.html
Еще несколько журналистов уволились из белорусских государственных СМИ
Журналисты белорусских государственных средств массовой информации продолжают увольняться после прошедших в стране президентских выборов. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:37
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575732266.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575706960.html
https://ria.ru/20200811/1575670133.html
Ну теперь точно придётся командировать Скабееву в братскую республику. За всех ушедших справится ))
17
Пятая колонна потихоньку обозначает себя.
12
12
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575710392_0:37:1280:757_1400x0_80_0_0_26d6bf000bdfd87e9a092c082e067c58.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Еще несколько журналистов уволились из белорусских государственных СМИ

16:37 13.08.2020
2457
© РИА НовостиСитуация у метро "Уручье" стянут спецназ в Минске
Ситуация у метро Уручье стянут спецназ в Минске
© РИА Новости
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Журналисты белорусских государственных средств массовой информации продолжают увольняться после прошедших в стране президентских выборов.
О своем решении покинуть Белтелерадиокомпанию в четверг сообщил и ведущий Максим Островский.
"Сегодня я прекратил сотрудничество с Белтелерадиокомпанией. Могу сказать только спасибо всей команде телеканала "НТВ-Беларусь" за почти 5 лет совместной работы. "ЧП.by" - нужный проект, где мне не приходилось переступать через совесть. Но сегодня я понимаю, что не смогу быть честным перед собой при встрече в эфире с некоторыми гостями программы", - написал Островский на своей странице в Facebook.
Еще одним журналистом, который решил завершить свою работу в госСМИ Белоруссии, стал корреспондент государственного агентства "Белта" Павел Горбач.
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
Вчера, 12:38Протесты в Белоруссии
ЦИК Белоруссии опубликовал результаты голосования в Минске
"Решил вчера. И очень жалею, что вчера был выходной, и товарищи вроде Перлина меня опередили. Считайте, влился в волну увольнений", - приводит его слова портал Tut.by,
Также в СМИ появилась информация о том, что уйти из структуры Белтелерадиокомпании приняли решение Сергей Комаровский, спортивный комментатор Сергей Беркутов. Также решение покинуть телеканал "Беларусь-1" принял Андрей Макаенок – соведущий программы "Макаенка, 9" ранее уволившегося Евгения Перлина.
Помимо этого, СМИ сообщили об уходе с телеканала ОНТ корреспондента президентского пула Дмитрия Семченко. К настоящему моменту РИА Новости не располагает комментарием телеканала ОНТ и Белтелерадиокомпании.
Протесты в Минске
12 августа, 18:34
"Журналистов не трогать". МВД Белоруссии о задержаниях работников СМИ
Ранее о своем решении уволиться сообщил популярный белорусский ведущий телеканала Беларусь-1 (входит в состав Белтелерадиокомпании) Евгений Перлин. "Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь", - написал он на своей странице в Facebook.
Помимо Перлина, еще одна известная белорусская телеведущая Ольга Бельмач с канала "Беларусь-1" объявила об увольнении. Кроме нее решение уволиться приняли телеведущие Сергей Козлович и Владимир Бурко.
В своем видеообращении Бурко рассказал, что больше не будет вести телепроект "Арсенал". "Ушел сам, не без приключений, но ушел", - сказал Бурко. Он отметил, что, как ведущий военной программы, был неофициальным медийным лицом минобороны Белоруссии, но никогда бы не подумал, "что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа, против мирного населения, против женщин и, не дай бог, детей".
Кадры задержаний и избиения журналистов в Белоруссии. Видео местных СМИ
11 августа, 22:49Протесты в Белоруссии
В Минске у фотокорреспондентов забирают карты памяти и срывают бейджи
После выборов президента Белоруссии, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в воскресенье и понедельник в ряде городов страны прошли массовые несанкционированные акции протеста несогласных с итогами голосования. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В ЕС в ответ на события в Белоруссии заявили о возможности пересмотреть свои прежние решения о смягчении антибелорусских санкций.

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Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
401411138
Обсудить 12
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ну теперь точно придётся командировать Скабееву в братскую республику. За всех ушедших справится ))
13 августа, 16:41
Фёдор Сергеев
252017
Пятая колонна потихоньку обозначает себя.
13 августа, 17:01
Владимир Ф. Быченков
1000002
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