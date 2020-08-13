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Международные резервы России достигли исторического максимума
Международные резервы РФ с 31 июля по 7 августа выросли на 1,5% и составили 600,7 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:34
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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353
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центральный банк рф (цб рф), экономика

Международные резервы России достигли исторического максимума

16:34 13.08.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Международные резервы РФ с 31 июля по 7 августа выросли на 1,5% и составили 600,7 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ РФ.
Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 8 августа 2008 года - тогда международные резервы РФ составили 598,1 миллиарда долларов.
"Объем международных резервов по состоянию на 7 августа составил 600,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 8,9 миллиарда долларов, или на 1,5%, под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото", - говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов.
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Iv Tun
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