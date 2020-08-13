Международные резервы России достигли исторического максимума

"Объем международных резервов по состоянию на 7 августа составил 600,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 8,9 миллиарда долларов, или на 1,5%, под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото", - говорится в сообщении регулятора.