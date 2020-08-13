В "Яндексе" рассказали об обысках в офисах в Минске

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Обыски в двух офисах "Яндекса" в Обыски в двух офисах "Яндекса" в Минске провели люди, представившиеся сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Сотрудники правоохранительных органов не стали изымать оборудование и документы.

"Несколько сотрудников "Яндекса" находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах не были детализированы", - сказал собеседник агентства.

Протесты после выборов в Белоруссии

В республике четвертый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты.

Самая сложная обстановка в столице: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.