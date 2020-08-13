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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575746370.html
В "Яндексе" рассказали об обысках в офисах в Минске
Обыски в двух офисах "Яндекса" в Минске провели люди, представившиеся сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Белоруссии,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:45
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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яндекс, мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

В "Яндексе" рассказали об обысках в офисах в Минске

16:33 13.08.2020 (обновлено: 17:45 13.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Обыски в двух офисах "Яндекса" в Минске провели люди, представившиеся сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Сотрудники правоохранительных органов не стали изымать оборудование и документы.
Офис компании Яндекс в Москве
Вчера, 15:19Протесты в Белоруссии
Акции "Яндекса" замедлили рост после блокирования офиса в Минске
"Несколько сотрудников "Яндекса" находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах не были детализированы", - сказал собеседник агентства.

Протесты после выборов в Белоруссии

В республике четвертый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты.
Самая сложная обстановка в столице: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.
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