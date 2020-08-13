https://ria.ru/20200813/1575746370.html
В "Яндексе" рассказали об обысках в офисах в Минске
Обыски в двух офисах "Яндекса" в Минске провели люди, представившиеся сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Белоруссии,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:33
2020-08-13T17:45
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Обыски в двух офисах "Яндекса" в Минске
провели люди, представившиеся сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Сотрудники правоохранительных органов не стали изымать оборудование и документы.
"Несколько сотрудников "Яндекса" находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах не были детализированы", - сказал собеседник агентства.
Протесты после выборов в Белоруссии
В республике четвертый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты.
Самая сложная обстановка в столице: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.
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