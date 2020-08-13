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МИД опроверг заявления NYT о сути разговора Лаврова и Помпео по талибам
Москва опровергает публикацию газеты New York Times о сути разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по талибам,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:31
майк помпео
дональд трамп
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РИА Новости
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353
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майк помпео, дональд трамп, министерство обороны сша, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), сша, в мире

МИД опроверг заявления NYT о сути разговора Лаврова и Помпео по талибам

16:31 13.08.2020
974
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Москва опровергает публикацию газеты New York Times о сути разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по талибам, глава МИД РФ просил США передать доказательства "сговора" с талибами, их нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В публикации газеты New York Times шла речь о том, что в ходе телефонного разговора 13 июля госсекретарь США Помпео предупредил министра иностранных дел России Лаврова о последствиях возможных связей российских спецслужб с талибами против американских военных в Афганистане. Все это подается как факт", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, в ходе телефонного разговора 13 июля Лаврова с Помпео "американской стороной действительно поднимался вопрос о некоем сговоре российских спецслужб с талибами".
"Глава российского внешнеполитического ведомства охарактеризовал такие заявления как "недобросовестные спекуляции, не имеющие ничего общего с реальным положением дел. Также он попросил передать имеющиеся у Вашингтона доказательства, которых... предоставлено не было", - добавила представитель МИД РФ.
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Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
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Майк ПомпеоДональд ТрампМинистерство обороны СШАДмитрий ПесковМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
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