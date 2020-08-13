Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Несовершеннолетняя дочь главы Рязанской области Несовершеннолетняя дочь главы Рязанской области Николая Любимова задекларировала доход в десять миллионов рублей по итогам 2019 года.

При этом ее отец официально отчитался о получении дохода в 4,3 миллиона рублей, а доход матери составил 1,8 миллиона рублей.

Согласно декларации, у него в собственности нет ни машины, ни квартиры. По документам, в пользовании у Любимова находится квартира площадью 205, 1 квадратного метра.

Та же квартира находится в пользовании у жены и у дочери губернатора. При этом у супруги также оформлено право собственности на еще одну квартиру в 92 "квадрата" и доля в квартире площадью 70,6 квадратных метра.

У пользовании в девочки, помимо квартиры в 205,1 "квадрата" находятся еще две — площадью 92 и 127,7 "квадрата" соответственно. В декларации дочери Любимова также указаны кладовка и одно машиноместо, хотя, по документам, своего автомобиля у нее нет. Машину — внедорожник Audi Q7 — задекларировала жена губернатора.

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов пояснил, что доходы девочки обеспечены продажей имущества, которое было на нее зарегистрировано.

Эти объекты были отражены в декларации в 2018 года, но в документах за следующий период их уже нет.

Уроженец Калуги Николай Любимов возглавляет Рязанскую область с сентября 2017 года. До этого он был городским главой Калуги, а также руководил администрацией главы региона и занимал пост председателя заксобрания.