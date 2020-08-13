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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Несовершеннолетняя дочь главы Рязанской области Николая Любимова задекларировала доход в десять миллионов рублей по итогам 2019 года. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:45
николай любимов
госдума рф
единая россия
audi q7
калуга
рязанская область
общество
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А у нас всегда так: стоит кому-то занять большую должность, так сразу кто-то из членов семьи, а то и все сразу начинают проявлять необузданные предпринимательские способности и получает немеряные деньги. Помнится Лужков говорил, что понятия не имеет, чем его жена занимается. Что-то вроде производства тазиков и пластиковой мебели для летних кафе. А во что это вылилось, всем известно. Как-то так.
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Жене-то он не очень доверяет...
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калуга
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571865373_0:0:1369:770_1400x0_80_0_0_a313f8fb3f29a4e1650c51995e91cc8a.jpg
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РИА Новости
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николай любимов, госдума рф, единая россия, audi q7, калуга, рязанская область, общество

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

16:44 13.08.2020 (обновлено: 16:45 13.08.2020)
43240
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской области
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Несовершеннолетняя дочь главы Рязанской области Николая Любимова задекларировала доход в десять миллионов рублей по итогам 2019 года.
При этом ее отец официально отчитался о получении дохода в 4,3 миллиона рублей, а доход матери составил 1,8 миллиона рублей.
Евгений Барсов
7 августа, 17:31
Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и десять самолетов
Согласно декларации, у него в собственности нет ни машины, ни квартиры. По документам, в пользовании у Любимова находится квартира площадью 205, 1 квадратного метра.
Та же квартира находится в пользовании у жены и у дочери губернатора. При этом у супруги также оформлено право собственности на еще одну квартиру в 92 "квадрата" и доля в квартире площадью 70,6 квадратных метра.
У пользовании в девочки, помимо квартиры в 205,1 "квадрата" находятся еще две — площадью 92 и 127,7 "квадрата" соответственно. В декларации дочери Любимова также указаны кладовка и одно машиноместо, хотя, по документам, своего автомобиля у нее нет. Машину — внедорожник Audi Q7 — задекларировала жена губернатора.
Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов пояснил, что доходы девочки обеспечены продажей имущества, которое было на нее зарегистрировано.
Эти объекты были отражены в декларации в 2018 года, но в документах за следующий период их уже нет.
Уроженец Калуги Николай Любимов возглавляет Рязанскую область с сентября 2017 года. До этого он был городским главой Калуги, а также руководил администрацией главы региона и занимал пост председателя заксобрания.
До назначения в Рязанскую область он был депутатом Госдумы от "Единой России". Входит в высший совет партии с декабря 2018 года.
Депутат Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер
3 августа, 10:05
Свердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
10343248139
Обсудить 29
Николай ЛюбимовГосдума РФЕдиная РоссияAudi Q7КалугаРязанская областьОбщество
Популярные комментарии
А у нас всегда так: стоит кому-то занять большую должность, так сразу кто-то из членов семьи, а то и все сразу начинают проявлять необузданные предпринимательские способности и получает немеряные деньги. Помнится Лужков говорил, что понятия не имеет, чем его жена занимается. Что-то вроде производства тазиков и пластиковой мебели для летних кафе. А во что это вылилось, всем известно. Как-то так.
13 августа, 17:11
Yuri Legashov
9260100
Жене-то он не очень доверяет...
13 августа, 17:56
Heineken
56260001
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